Los perlazos de Edmundo González tras apoyar las 14 propuestas de la Plataforma Unitaria

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, acompañó este domingo 18 de octubre el pronunciamiento de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y las 14 propuestas que tienen la finalidad de recuperar la institucionalidad en el país.

A través de sus redes sociales, González afirmó que “la voluntad de los venezolanos debe volver a regir los destinos de nuestra nación”.

Destacó que ese fue su mensaje a los integrantes de la PUD, cuando se comunicó con ellos, para apoyar la iniciativa.

“Ese es el compromiso que reafirmé en mi mensaje con motivo de la presentación de las 14 propuestas de la Plataforma Unitaria Democrática para recuperar la República”, insistió.

González ratificó que los requisitos indispensables para esa recuperación es que no haya presos políticos, entre otras exigencias.

“No aceptaremos presos políticos, persecución ni un poder que desconozca el mandato de los ciudadanos”, enfatizó el exdiplomático.

Asimismo, afirmó que los derechos civiles son otra condición que los venezolanos exigen. “Vivir en libertad y bajo un verdadero orden constitucional es una exigencia legítima de nuestra sociedad”, dijo.

“La construcción de un gran acuerdo nacional requiere una amplia consulta popular y el compromiso de trabajar unidos, en una misma ruta, por unas elecciones que abran las puertas a un cambio profundo, definitivo y democratizador”, agregó.

Finalmente, Edmundo González hizo un llamado a hacer “valer los compromisos asumidos. Por Venezuela y por todos los que han perseverado en la defensa de nuestra democracia”.