Dura derrota para Bolsonaro: Supremo de Brasil rechazó sus apelaciones y reafirmó condena de 27 años de cárcel

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió un duro revés el viernes, después de que el Tribunal Supremo Federal rechazara las apelaciones presentadas por sus abogados y reafirmara la condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado, dictada hace dos meses.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fue quien se pronunció de primero. Luego, su voto lo secundaron en horas siguientes los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia. Lo hicieron en contra del recurso presentado por la defensa del exmandatario en una sesión virtual.

Pese a lo anterior, el resultado no será oficial hasta que concluya el plazo establecido por el tribunal, a la medianoche del 14 de noviembre.

El voto de Moraes se presentó en un documento de 141 páginas y, en este, el juez reiteró el papel de Bolsonaro como «principal líder de una organización criminal». El texto señala cómo, junto a otros colaboradores, conspiró para vulnerar el orden democrático tras perder las elecciones de 2022.

EL EXPRESIDENTE, «INSTIGADOR DE DISTURBIOS»

Moraes, igualmente, reafirmó su acusación como «instigador de los disturbios» del 8 de enero de 2023. En ese entonces, cientos de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

En el juicio, la defensa del expresidente alegó presuntas «injusticias profundas» y «contradicciones» en el fallo. Además, denunció supuestos obstáculos para el ejercicio de su derecho a la defensa, buscando reducir la pena, reseñó Infobae.

No obstante, Moraes descartó tales objeciones, asegurando que cada una de las pruebas estuvo disponible para los abogados, al tiempo que negó la existencia de restricciones a la defensa. «La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena», acotó el juez, quien además cerró la puerta a una eventual disminución de la condena para Bolsonaro.