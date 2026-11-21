Fuerzas especiales del Ejército Mexicano confirmaron la captura en Sinaloa de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», quien encabeza el Cártel de Guasave y figura entre los criminales más buscados por los gobiernos de México y de Estados Unidos.

La información la dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional de México en X (antes Twitter). «»Chapo Isidro» cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense. Además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI», señaló.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

La operación castrense provocó una ola de ataques en el norte y centro de Sinaloa. Grupos armados protagonizaron balaceras, bloquearon carreteras e incendiaron tráileres y automóviles en Guasave, Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte y Angostura, mientras aeronaves militares sobrevolaban la región.

Difunde momento exacto en que caen las balas disparadas desde helicópteros en Sinaloa 💥🚁. Los autos blindados disparan al cielo de la misma manera. Trasciende la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". Información en proceso. 📹: Redes sociales. pic.twitter.com/gAOyhOJ0jX — Máximo Allende (@maximoam_) November 21, 2026

Luego, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que hombres armados atacaron a agentes federales en Guasave durante la detención. Ante el riesgo, la dependencia exhortó a los ciudadanos a «mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades».

CHAPO ISIDRO, BUSCADO POR LAS AGENCIAS DE EEUU

Agencias de seguridad estadounidenses mantenían a Meza Flores en su lista de blancos prioritarios y ofrecían cinco millones de dólares por datos que condujeran a su detención.

Medios de comunicación locales informaron que Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del llamado Cártel de Guasave, fue detenido en un operativo realizado por Fuerzas Federales en el estado de Sinaloa, noroeste de #México. La acción desató ataques contra personal… pic.twitter.com/rN8wYzkIfZ — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026

Nacido en Bamoa, dentro del municipio de Guasave, el «Chapo Isidro» inició su carrera delictiva bajo el mando de los hermanos Beltrán Leyva. Más adelante se separó de esa estructura para fundar el Cártel de Guasave, organización dedicada al trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, según medios mexicanos.

Desde El Helicóptero hicieron jalar al Minigun, así se están enfrentando en Guasave los Sicarios de El Chapo Isidro que querían rescatarlo contra Militares NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/aOwoGlv0XO pic.twitter.com/PE7cD8qLKO — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) November 21, 2026

En tiempos recientes, su grupo ganó terreno en la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Durante 2025, Meza Flores pactó una alianza con Los Mayos —liderados por Ismael Zambada Sicairos, alias «El Mayito Flaco»— para combatir a Los Chapitos y expandir su control territorial.

A lo largo de 2026, las fuerzas federales redoblaron la persecución contra su red criminal. Entre los golpes previos sobresalen el arresto de varios operadores y el abatimiento de Jesús González Peñuelas, alias «Chuy González», considerado uno de sus hombres de mayor confianza.