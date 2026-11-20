Un momento terrorífico, digno de película de terror, se vivió mientras un cardenal recitaba en latín el famoso exorcismo del papa León XIII.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en la localidad de San Giovanni Rotondo en Italia.

Los aterradores gritos quedaron registrados en la transmisión en vivo del canal católico Padre Pío TV.

Personas que seguían la transmisión señalaron que los gritos ocurrieron cuando ya estaba por terminar la ceremonia religiosa. En ese instante, el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, tomó la palabra para proclamar el «Exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes» y de pronto ocurrió lo impensado.

No obstante, la transmisión mantuvo en todo momento enfocado al religioso, por lo que se desconoce de donde provinieron los gritos.

Hasta el momento ni las autoridades del santuario ni la cadena televisiva han emitido un posicionamiento oficial sobre el origen de los extraños sonidos.

De acuerdo con la tradición católica, León XIII redactó este exorcismo a finales del siglo XIX tras experimentar una inquietante visión espiritual después de celebrar una misa en el Vaticano. En él pide la protección de san Miguel Arcángel contra las fuerzas del mal.

«Es la oración más poderosa para alcanzar la paz y combatir todas las fuerzas satánicas», dijo el Cardenal. Asimismo, vinculó su recitación con una súplica por la protección de la humanidad frente a las enfermedades, las calamidades y los conflictos bélicos.