Los impactantes videos del terremoto de 6,6 que sacudió a Taiwán este 27Dic

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió a la isla de Taiwán (China Taipéi) este sábado 27 de diciembre, pero afortunadamente no se han reportado víctimas mortales.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en la costa noreste del país asiático, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el servicio meteorológico de Taiwán, que situó la magnitud en 7, precisó que el sismo se produjo a las 23:05 hora local, a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Hasta el momento tampoco se han reportado daños materiales, aunque videos que circulan en las redes muestran como las edificaciones se tambalean con el movimiento telúrico.

🇹🇼🚨 SISMO: un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el noreste de Taiwán con epicentro en el mar frente a Yilan y una profundidad de 73 km. El temblor se sintió en Taipéi; autoridades evalúan daños y advierten posibles réplicas. Fuente: Reuters pic.twitter.com/iEaYqB4XH2 — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) December 27, 2025

🇹🇼 | URGENTE: Poderoso sismo de magnitud 6,7 sacude Taiwan. pic.twitter.com/QwDy1mJ3oZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2025

SEGUNDO TERREMOTO EN LA SEMANA

Este es el segundo terremoto importante que afecta a la isla esta semana, después de uno de magnitud 6 ocurrido el miércoles.

Los medios locales informaron que el terremoto del sábado hizo oscilar edificios en la capital, Taipéi, y se sintió en todo Taiwán.

Taiwán sufre terremotos con frecuencia, ya que está situado cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, que según el USGS es la zona con mayor actividad sísmica del mundo.