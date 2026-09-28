Los impactantes videos de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal, dejaron 24 muertos

24 personas han muerto y otras 14 se encuentran desaparecidas producto de las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal.

A través de redes sociales empezaron a circular una serie de videos que muestran la magnitud de la catástrofe.

En uno de los videos se observa un enorme deslizamiento de tierra en una montaña y se oyen los gritos de quienes presencian el suceso.

An entire mountain collapsed into the Kaligandaki River in Nepal pic.twitter.com/hlE6BVQ5FF — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

El río quedó bloqueado brevemente por los escombros antes de que el agua se abriera paso y volviera a fluir.

En el segundo video, grabado desde una montaña, se observa cómo el terreno cede y se hunde en el valle. Parte de un refugio de piedra y madera, junto con varios árboles, son arrastrados por la corriente.

Además, se pueden escuchar los gritos de los aldeanos y se escuchan voces diciendo: «Ghar gai sakyo», que significa «la casa ya no existe».

🇳🇵 Un enorme desprendimiento de tierra provocó el colapso de una sección de montaña en Nepal. Videos grabados por residentes muestran el momento en que la montaña se derrumba, generando alarma entre los habitantes. pic.twitter.com/dypCWj0Llw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Mientras tanto, en otro clip se puede ver que una estructura cae al río luego de que el agua arrastrara los sedimentos bajo ella.

Estos sucesos se producen aproximadamente un mes después de las inundaciones, que azotaron a Nepal el 26 de agosto.

Las autoridades afirmaron que las inundaciones han cobrado hasta el momento más de 1.400 vidas y han dejado a más de 6.000 personas desaparecidas.