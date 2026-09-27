EN VIDEO: La angustia que vivieron los pasajeros de una embarcación que zozobró en las playas de Santa Marta 

Un grupo de turistas que se encontraba en una embarcación que iba de Playa Blanca a El Rodadero, en Santa Marta (Colombia), pasó momentos de angustia luego de la misma se volcara en el mar, debido a las malas condiciones de tiempo.

Según el portal del medio La FM, el fuerte oleaje golpeó la lancha, lo que provocó que los pasajeros cayeran al agua.

“Entre Inca Inca y El Rodadero una embarcación de pasajeros se vio golpeada por los factores marítimos en ese momento y sufrió volcamiento, inmediatamente la reacción fue de todas las lanchas del sector auxiliar a las personas en el agua y se dirigieron hacia el sector de Rodadero”, explicó Julio Monroy, comandante de Puertos de Santa Marta.

Luego de que los pasajeros terminaron en el agua, otras embarcaciones que se encontraban en la zona los auxiliaron.

Así se puede apreciar en un video que circula en redes sociales, donde muestra el desespero de los turistas cuando intentaban salir del agua y otras lanchas se acercaban para prestarles ayuda.

Todos los ocupantes llevaban puestos sus chalecos salvavidas, lo que fue determinante para evitar una emergencia de mayores proporciones.

Asimismo, las autoridades aclararon que no hubo muertos ni lesionados, solo pérdidas materiales.

“Se pudo verificar posteriormente que no hubo personas heridas, no hubo daños personales, pero sí hubo pérdidas materiales, celulares, sus billeteras y demás”, señaló el Capitán.

Por último, indicó que comenzaron la investigación respectiva sobre el hecho, puesto que había una advertencia previa para los operadores turísticos, acerca de las condiciones del clima.

“Antes de que ocurriera el siniestro se emitió una indicación a todos los operadores turísticos náuticos sobre la restricción precisamente para las actividades, previendo este tipo de fenómenos”, sentenció Monroy.