Los impactantes videos de la explosión en la ‘capital de los fuegos artificiales’ que ha dejado 26 muertos

Una gran explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la zona rural de Liuyang, provincia china de Hunan, dejó el lunes 26 muertos. Las imágenes dejaron en evidencia la magnitud del siniestro y la devastación.

En redes sociales circularon numerosos videos de la explosión en Liuyang, conocida como la capital de los fuegos artificiales. Producto de la gran cantidad de pirotecnia y pólvora, la columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros de distancia.

La televisión estatal china CCTV informó este martes que la cifra de muertos por la explosión se elevó hasta 26, luego de que el martes los primeros reportes indicaran 21 víctimas mortales. Por su parte, hay 61 heridos de distinta gravedad, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Las autoridades movilizaron a más de 1.500 efectivos a la zona del desastre. Departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad colaboraron en la atención de las víctimas.

CAUSA DE LA EXPLOSIÓN

La explosión ocurrió a las 4:43 de la tarde en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación de fuegos artificiales. El responsable de la compañía se encuentra detenido mientras avanzan las investigaciones.

«Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento», Chen Bozhang, alcalde de Changsha, capital de la provincia de Hunan. También confirmó que están «prácticamente completadas» las labores de búsqueda y rescate.

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El presidente chino, Xi Jinping, pidió hacer «todo lo posible» para salvar a los heridos y exigió esclarecer «cuánto antes» las causas de la explosión. Asimismo, instó a «depurar responsabilidades con rigor».

Esta explosión no fue un caso aislado, puesto que en China son frecuentes los accidentes en la industria pirotécnica; en febrero pasado, un siniestro semejante dejó 12 fallecidos en la provincia de Hubei.