El impactante video que muestra a sobreviviente de la avioneta siniestrada en Brasil, confirman tres fallecidos

Un video captado por residentes muestra a Arthur Schaper Berganholi, de 25 años, herido entre los escombros tras la caída de una avioneta contra un edificio en Belo Horizonte, en Brasil, un accidente cuya cifra de muertos subió durante las últimas hora a tres y conmocionó a la capital de Minas Gerais.

Las imágenes, registradas segundos después del impacto, muestran al joven sobreviviente atrapado entre restos metálicos y concreto, mientras vecinos intentaban auxiliarlo.

Arthur viajaba con su padre, el empresario Leonardo Berganholi, de 50 años, quien fue trasladado con vida al Hospital João XXIII, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas, según confirmó la Fundación Hospitalaria Estatal de Minas Gerais (Fhemig).

En el siniestro también murieron el piloto Wellington de Oliveira, de 34 años, y el veterinario Fernando Moreira Souto, de 36 años, hijo del alcalde de Jequitinhonha.

Otros dos pasajeros, Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 años, y el propio Arthur, permanecen hospitalizados en condición «estable», de acuerdo con el último reporte médico.

🚨 Vídeo mostra um dos sobreviventes do avião que bateu em um prédio de BH sendo socorrido pelos moradores do edifício pic.twitter.com/tplD8LdKdU — Metrópoles (@Metropoles) May 4, 2026

¿QUÉ PROVOCÓ EL ACCIDENTE?

Lo que se detalló, es que la aeronave, un monomotor Embraer de prefijo PT‑EYT, había despegado de Teófilo Otoni con los mencionados ocupantes. Luego, realizó una escala en el aeropuerto de Pampulha y retomó vuelo hacia São Paulo.

Sin embargo, perdió potencia apenas cuatro minutos después del despegue y terminó estrellándose contra el edificio de tres pisos en el barrio Silveira, una zona densamente poblada de Belo Horizonte.

El Cuerpo de Bomberos informó que no hubo heridos entre los residentes del inmueble, que fue evacuado de forma preventiva mientras especialistas evalúan posibles daños estructurales. La avioneta quedó incrustada en la zona de las escaleras, pero no alcanzó directamente los apartamentos, evitando una tragedia aún mayor en tierra.