Los impactantes videos de la explosión de un camión de gas en plena autopista: hay cinco fallecidos confirmados

La explosión de un camión de gas generó caos en la comuna de Renca, en Santiago de Chile, y dejó un saldo de cinco muertos y más de una docena de heridos, informaron esta noche las autoridades.

Los hechos se dieron poco después de las 8 de la mañana en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. Videos en redes sociales captaron el momento en que un camión de la empresa Gasco y el cargamento de gas provocaron la explosión.

De acuerdo al medio chileno T13, la fuerte explosión afectó a una hilera de vehículos que iba detrás del camión. Asimismo, generó importantes destrozos en la infraestructura cercana al accidente.

El ministro de Salud, Bernardo Martorell, precisó que cinco personas murieron en la explosión, incluyendo al conductor del camión. «Se sumó una persona a la que nos han informado de fallecidos», acotó.

«Son cinco fallecidos en el lugar de la emergencia, que fallecieron en el momento. No tenemos información de algún paciente que haya sido atendido y que haya fallecido», acotó Martorell.

HERIDOS EN LA EXPLOSIÓN

Por otra parte, el ministro confirmó que otras 17 personas sufrieron heridas de distinta gravedad. «Las personas que están hospitalizadas ya han sido todas identificadas y fueron contactados sus familiares», acotó.

Mientras que la sociedad chilena sigue conmocionada por lo ocurrido, la Fiscalía puso en marcha una investigación sobre la explosión. De manera preliminar, detalló que se habría producido un choque y una reacción en cadena.

La Fiscalía Regional Centro Norte investiga un presunto exceso de velocidad del conductor del camión, quien pudo tener alguna responsabilidad penal en el siniestro. «La hipótesis es un cuasidelito de homicidio y de lesiones graves», añadió.