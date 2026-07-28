Los escalofriantes detalles del asesinato de una modelo de OnlyFans en Perú mientras atendía a un cliente en su casa

Raiza Joselin Martínez Coppa, una modelo e influencer peruana de OnlyFans conocida como La Chocolatita, fue asesinada en un apartamento en Lima, Perú.

El cadáver de la modelo de 34 años lo encontró en horas de la mañana Selma Muñoz, madre del presunto asesino. De inmediato, la mujer acudió a una comisaria para reportar lo ocurrido.

De acuerdo con las investigaciones, el cadáver permanecía sobre el piso del cuarto, semidesnudo y con la boca cubierta con cinta adhesiva. Posteriormente, trascendió de manera preliminar que murió por estrangulación.

La propia Selma publicó varios videos pidiendo a Óscar Raúl Arias Muñoz que se entregara a las autoridades. “Todo esto demora, ven, te lo ruego. Entrégate, papito, ven, hijo, por favor”, expresó la mujer durante una llamada.

Poco tiempo después el sospechoso se entregó ante las autoridades. Este hombre de 36 años registraba denuncias previas por violencia física y psicológica presentadas por su madre y una expareja.

ESCALOFRIANTE TESTIMONIO

El programa Reporte Semanal tuvo acceso a parte del interrogatorio que respondió el asesino. Durante la conversación, Arias contó que la contactó por redes sociales y le compró sus ‘packs’. Poco tiempo después le preguntó si también realizaba encuentros presenciales.

«La primera cita la tuvimos hace un mes. Y después de esa primera cita ha sido… después en la madrugada», indicó, al tiempo que señaló que solo se habían encontrado en dos ocasiones.

El día del asesinato ella llegó a la vivienda pasadas las 3 de la mañana y él aseguró que no consumió drogas, pero ella llegó en aparente estado de intoxicación. «Ella vino así, igual que la vez pasada. La primera vez también vino así, no tanto, pero se notaba y este me pidió que le consiga tusi».

Asimismo, intentó explicar que le tapó la boca por miedo a despertar a su madre. «Decía: ‘Tápame la boca, tápame la boca’. Y de broma le digo: ‘Hay cinta, pues. Me cortó un pedazo'».

Finalmente, al cabo de varios minutos terminó admitiendo el crimen, que llevó a cabo con una toalla. «Todo ha sido parado y todo ha sido con la de espalda. Entonces, efectivamente, lo he jalado con la toalla. Exacto. Y se me han pasado la mano», concluyó.