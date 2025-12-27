Localizan 34 cuerpos de víctimas del conflicto armado en cementerio del este de Colombia

(EFE).- Al menos 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia se recuperaron tras cuatro intervenciones en un cementerio de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de estos cuerpos, los cuales corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto, permitiendo avanzar de manera sostenida en la protección del Cementerio Católico de Saravena.

En cumplimiento de esta medida y dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han realizado cuatro intervenciones en este camposanto.

«Como resultado de estas acciones, se ha avanzado en el abordaje de 81 cuerpos ubicados en sitios de interés forense, de los cuales 34 fueron recuperados por ser de competencia de la Unidad de Búsqueda», detalló la JEP en un comunicado.

Estas acciones se han desarrollado en un contexto marcado por la ausencia de registros claros sobre las inhumaciones realizadas a lo largo de los años, lo que ha requerido la aplicación rigurosa de criterios técnicos y forenses para la priorización de áreas y la recuperación de los restos.

De los cuerpos recuperados que son competencia de la UBPD, a 27 los trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su proceso de identificación.

En los siete casos restantes, se verificó la correspondencia de información post mortem, procedimiento mediante el cual se establece que un cuerpo se sometió a un estudio médico-legal previo y que el examinado actualmente coincide con aquel.

Ello permitió la toma de muestras óseas para remitirlas al laboratorio y lograr una identificación fehaciente.

La medida cautelar sobre el Cementerio Católico de Saravena lo ordenó en 2023 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el fin de proteger los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados sin reclamar de víctimas de desaparición forzada.

En Colombia, existe un universo de 124.734 personas desaparecidas, según cifras de la UBPD. EFE