«Lo que viví no fue fácil»: Elianta Quintero habló del «falso héroe» que mintió sobre su rescate en el Jet Set

La periodista venezolana Elianta Quintero, una de las sobrevivientes de la tragedia en la discoteca Jet Set, habló sobre la detención de Rafael Rosario Mota, conocido como Foster, quien se hizo pasar por un héroe que rescató a varias personas entre los escombros.

Mota aseguró que salvó a varios heridos, incluyendo a Quintero, lo que llevó a la periodista a agradecerle personalmente. Tras recibir dinero por varias entrevistas, trascendió que el hombre no había estado cerca de la discoteca esa noche.

En medio del escándalo de Mota, Quintero publicó un video en redes sociales sobre este caso. A la vez que reiteró su conmoción por la tragedia en la discoteca, confesó que no recuerda quiénes la rescataron.

«La entrevista que me hizo el canal donde fui sorprendida con la presencia de Rafael en el estudio fue una entrevista que me movió muchísimo el alma», expuso Quintero. «Rafael dijo detalles del momento de mi rescate que fueron ciertos», acotó.

«NO TENGO LA RESPUESTA»

Las autoridades dominicanas detuvieron a Mota, quien confesó que «mintió» y que «no estaba» entre los rescatistas. Sin embargo, Quintero insistió en que no puede dar una posición clara puesto que no recuerda algunos detalles del rescate.

«Si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron, si lo vio en declaraciones posteriores, no es una respuesta que yo tengo. Lo que sé es que ese día, y lo dije en todas las entrevistas, es que yo no recuerdo la cara de aquellas personas que me sacaron de ahí», dijo.

Quintero subrayó que fueron varios los rescatistas, pero que todo estaba «oscuro». «No puedo afirmar quienes estaban en ese momento. Creo que estamos pasando una transición, lo que viví no fue fácil», añadió.

La periodista afirmó que con estas declaraciones buscaba «cerrar este capítulo» de su vida. «Voy a invertir mis fuerzas en mi proceso de recuperación. Pongamos todo en manos de Dios», agregó.

Las autoridades dominicanas contabilizaron 231 muertos, incluyendo 14 venezolanos, y casi 200 heridos. El Ministerio Público puso en marcha una investigación, mientras que una comisión de expertos evalúa qué causó el derrumbe de la discoteca.