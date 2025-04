Detuvieron a dominicano que dijo haber rescatado a Elianta Quintero, inventó todo para hacer entrevistas pagadas

La Policía de República Dominicana detuvo este martes a Rafael Rosario Mota, alias «Foster», de 32 años, quien se hacia pasar por un supuesto héroe que rescató al menos 12 personas en la tragedia del Jet Set con el objetivo de lucrarse, entre otras cosas con entrevistas pagadas.

Rafael saltó a la fama hace pocos días cuando aseguró que había rescatado a la periodista venezolana Elianta Quintero. Esto llevó a que la propia comunicadora le agradeciera a través de un programa televisivo lo que supuestamente había hecho. Sin embargo, lo cierto es que Rafael ni siquiera estuvo cerca del Jet Set esa noche.

«Yo mentí en esos videos, no estaba ahí. Yo mentí al decir que rescaté a esas personas y que los rescatistas y policías que estaban allí se estaban lucrando y que estaban sacando a las personas por dinero y preferencia. Todo eso es falso», dijo en un video divulgado por la policía tras su detención.

«Lo hice porque me pagaron para que yo dijera que estaba en ese lugar. Sobre la cortada en mi mano eso fue un tiro que me di en febrero. Simplemente vengo a decir de corazón que me perdonen por esos videos que andan circulando en redes sociales», añadió el estafador.

🚨#FALSO| Policía Nacional apresa a "Foster", hombre que fingió haber rescatado 12 personas, incluyendo reconocida presentadora de noticias en colapso del Jet Set. También difamó labor de rescatistas y agentes P.N.

La detención ocurrió cuando Rafael salía de una nueva entrevista, en la que le habían pagado para obtener sus supuestos testimonios.

Además, revelaron que aparece en los registros de la institución con una orden de arresto ejecutada el 3 de mayo de 2022 por supuesta amenaza de muerte contra una mujer.

La policía informó que aunque este fue el caso más viral, no se trató de un hecho aislado y llevaron a cabo otras detenciones.

«Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana», apuntó.