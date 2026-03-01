Lo que se sabe del presunto fallecimiento del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad tras ataques de EEUU e Israel

Diversas informaciones han surgido sobre el presunto fallecimiento del expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, luego de los ataques conjuntos de EEUU e Israel que tuvieron lugar el sábado 28 de febrero y que se saldaron con la vida del líder supremo, Alí Jamenei.

De acuerdo con el portal El Tiempo de Israel, numerosos medios iraníes informan que no se pueden confirmar los datos que apuntan a la muerte de Ahmadinejad. En paralelo, los medios israelíes y de otros países aseguran que el exmandatario cayó en la ofensiva.

Citando medios estatales, señalan que la casa de Ahmadinejad recibió ataques el sábado. Aunque muchos sitios replican una presunta información de la Agencia de Noticias Laborales de Irán, este afirma explícitamente que los informes «no se pueden confirmar».

«Uno de los colaboradores cercanos de Mahmoud Ahmadinejad, en contacto con ILNA, negó la noticia de la muerte del presidente de los gobiernos noveno y décimo sin ninguna información adicional, diciendo: ‘La noticia de su martirio es falsa'», precisa ese medio.

Ni Israel ni Irán han emitido un comunicado oficial sobre este hecho.

PERFIL DE AHMADINEJAD

Nacido en 1956 en Aradan, Ahmadinejad proviene de una familia humilde. Su ascenso político comenzó tras la Revolución Islámica de 1979, incorporándose a la Guardia Revolucionaria (IRGC), institución clave del régimen. Su carrera se consolidó al asumir la alcaldía de Teherán en 2003, plataforma desde la cual proyectó una imagen populista y de austeridad.

Al ganar la presidencia en 2005, Ahmadinejad se convirtió en el primer presidente no clérigo en décadas. Sus ocho años de gestión se caracterizaron por su hostilidad internacional, el programa nuclear y la política doméstica marcada por la represión.

Asimismo, Ahmadinejad cimentó una alianza con el fallecido expresidente Hugo Chávez, recurriendo a una retórica antiestadounidense.

Ahmadinejad visitó Venezuela en al menos seis ocasiones durante su presidencia, siendo recibido con honores militares y demostraciones de efusividad por Chávez, quien llegó a describir al líder iraní como un «luchador incansable».