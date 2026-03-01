Mundo

EEUU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes

Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
EEUU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes
Foto: Cortesía CNN

(EFE).- El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos negó este domingo que cuatro misiles impactaron el portaviones USS Abraham Lincoln, como informó la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

«El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA», afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Leer Más

Mujer se mató al intentar saltar de un crucero en Miami, cayó en la cubierta inferior
El mundo reacciona al exilio de Edmundo González: «Es una muy mala noticia»
VIDEO: Descarrilamiento de tren de pasajeros dejó al menos tres fallecidos y más de 100 heridos en Egipto

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que  que los misiles lanzados «ni siquiera se acercaron» al mencionado buque.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEOS: EEUU E ISRAEL LANZARON UNA OFENSIVA MASIVA CONTRA IRÁN Y TEHERÁN RESPONDIÓ CON OLA DE MISILES Y DRONES

«El Lincoln -continua el post- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní».

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Eclipse lunar total se podrá ver este martes, en América, el Pacífico, Australia y el este de Asia
Eclipse lunar total se podrá ver este martes, en América, el Pacífico, Australia y el este de Asia
Tendencias
Detienen en España al dueño y al director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La aerolínea Plus Ultra retoma el martes sus vuelos al país tras tres meses suspendidos
Venezuela
El extraordinario caso de Honey, la pequeña de diez años que cursa primaria y universidad al mismo tiempo
EEUU