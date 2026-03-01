EEUU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes

(EFE).- El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos negó este domingo que cuatro misiles impactaron el portaviones USS Abraham Lincoln, como informó la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

«El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA», afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que que los misiles lanzados «ni siquiera se acercaron» al mencionado buque.

«El Lincoln -continua el post- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní».

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores. EFE