Lo que dijeron las autoridades de Curazao tras recibir el primer tanquero con petróleo venezolano desde 2019

Las autoridades de Curazao celebraron la llegada del primer tanquero con petróleo venezolano desde 2019, gracias al pacto entre las autoridades interinas de Venezuela y el gobierno de los EEUU, que escogió a la isla neerlandesa como punto de almacenamiento y distribución del crudo.

“La llegada de este buque marca un momento importante para los sectores energético y portuario de Curazao e indica un paso concreto en la reactivación de nuestro rol dentro de la cadena logística internacional de energía”, dijo el gobierno de la isla a través de un comunicado.

Se trata del buque MV Regina que atracó en el terminal curazoleño de Bullenbaai, el pasado miércoles 14 de enero.

«Este desarrollo enfatiza también la importancia estratégica de Curazao, tanto por su posición geográfica como por su infraestructura petrolera de alta calidad. A la vez, representa una nueva oportunidad para que nuestra isla vuelva a utilizar activamente sus capacidades logísticas en beneficio del desarrollo económico y del empleo”, agregó la misiva.

En este sentido, esperan la llegada de más tanqueros petroleros durante las próximas semanas.

“Basado en la posición geográfica estratégica de Bullenbaai y su capacidad para acomodar los buques más grandes del mundo, se anticipa que en el próximo período más barcos seguirán llegando a Curazao”, adelantó el gobierno de Willemstad.

PRIMER MINISTRO CURAZOLEÑO DESTACÓ VALOR ESTRATÉGICO DE LA ISLA

La administración del primer ministro Gilmar “Pik” Pisas recalcó que la isla demuestra tener “la capacidad de reaccionar rápidamente ante oportunidades geopolíticas y geoeconómicas, y de traducirlas en beneficios reales para nuestra economía”.

“Nuestras instalaciones portuarias, capacidad de almacenamiento y experiencia logística representan un valor estratégico que está siendo reconocido, no solo regionalmente, sino también a nivel global”, agregó Pisas de acuerdo a lo reseñado por el medio Crónicas del Caribe.

RELACIONES ROTAS CON PDVSA DESDE 2019

Curazao aún no ha podido conseguir el reemplazo de Pdvsa, que operó la refinería Isla entre 1985 y finales de 2019. Tampoco se ha dado con la fórmula para cancelar los pasivos dejados por la estatal venezolana.

En una entrevista con el mencionado medio, el director de 2BAYS, Patrick Newton, señaló que el ambicioso acuerdo “crudo por deuda” firmado entre la empresa curazoleña y Pdvsa nunca llegó a ejecutarse.

En el convenio se estipuló que Venezuela suministraría crudo a Curazao, para venderlo al precio del mercado internacional. Los ingresos se repartirían en un 70% para Pdvsa y un 30% para 2BAYS, destinándose a amortizar la deuda venezolana con la isla.

En representación de Caracas, aquel pacto lo suscribió el exministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, a quien luego destituyeron y encarcelaron por su presunta participación en una trama de corrupción.