Lo que dice JJ Rendón sobre Edmundo González que está dando de qué hablar y desata polémica

El activista y estratega político Juan José Rendón aseguró el lunes que el opositor Edmundo González «no es presidente electo y nunca lo ha sido», citando las circunstancias de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

Rendón concedió una entrevista en el canal MingoTeVe y consideró que el «grupo» de María Corina Machado «está desubicado». Esto se debe a la postura que tienen respecto a la «legitimidad» de González.

«Edmundo González no es presidente electo, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser porque él era, técnicamente, un apoderado», dijo Rendón. En ese sentido, sostuvo que el opositor tuvo que dar su lugar a Machado.

«Estaba ahí representándote a ti (a Machado). Por tanto, técnicamente, desde el inicio la que ganó o sacó los votos fuiste tú. Edmundo tuvo que haber dicho ese día: “la que ganó fue ella. Buenas noches. Yo era un apoderado”», acotó Rendón.

RENDÓN SOBRE EL DIÁLOGO

Por otra parte, Rendón se pronunció respecto a la Mesa de Diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno nacional, respaldando que todos los sectores están invitados al proceso.

«Es un proceso en el que se queda por fuera el que quiera. Así de simple. Si a ti te dicen que la señora que está haciendo la representación es Dinorah (Figuera), hay un montón de gente que le ha mandado acuerdos y propuestas», acotó.

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Las declaraciones de Rendón se dieron en medio de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo, a la que María Corina Machado asegura no haber sido invitada a participar por Estados Unidos.