Lo acusan de homicidio negligente por lo que le hizo a su novia en una montaña helada

Las autoridades austriacas imputaron de homicidio negligente a un experimentado montañista, llamado Thomas Plamberger, de 39 años, por abandonar a su novia hasta la muerte en una montaña de los Alpes.

El caso se remonta hasta el 19 de enero de este año en los Alpes Centrales Orientales. Plamberger y su novia, una mujer de 33 años llamada Kerstin Gurtner, intentaron llegar hasta la cumbre del monte Grossglockner, de 3,798 metros de altura.

De acuerdo a las investigaciones, la pareja quedó atrapada a unos 50 metros de la cumbre alrededor de las 8:50 de la noche. Con el paso de los minutos, las condiciones climáticas no hicieron más que empeorar.

Dos horas después, los rescatistas intentaron contactar con Plamberger, pero su celular estaba apagado. Mientras tanto, las temperaturas descendieron bajo cero y los vientos aumentaron hasta los 72 km/h.

«El acusado dejó a su novia desprotegida, exhausta, con hipotermia y desorientada a unos 50 metros por debajo de la cruz de la cumbre del Grossglockner. La mujer murió congelada», dijeron los fiscales el 4 de diciembre, según el medio austriaco Huete.

ACUSACIÓN CONTRA PLAMBERGER

Las investigaciones determinaron que Plamberger, supuestamente, se fue a buscar ayuda. Sin embargo, dejó a su novia desprotegida del frío y no la envolvió con mantas de emergencia de aluminio para estas temperaturas.

«Pese a la inexperiencia de la mujer, ya que nunca había realizado una excursión alpina de alta montaña de esta longitud, dificultad y altitud, y a pesar de las desafiantes condiciones invernales, el acusado emprendió la excursión alpina con ella en invierno», dijeron.

Aunque los rescatistas lograron contactar con Plamberger, este apagó nuevamente su celular. Tras buscar a la mujer durante toda la noche, la encontraron congelada cerca de las 10 de la mañana.

Los fiscales encargados del caso acusaron a Plamberger de homicidio negligente y el juicio comenzará en febrero. Si lo declaran culpable, enfrenta una pena de hasta tres años en prisión.