Caso polémico: Hombre bebió más de 30 tragos de licor en un crucero y familia acusa a la tripulación de su muerte cuando intentaban controlarlo

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura

Momentos de terror se vivieron en un crucero de Royal Caribbean, cuando un hombre, llamado Michael Virgil, de 35 años, tomó más de 30 tragos alcohólicos y murió cuando los tripulantes lo derribaron al suelo.

El caso salió a la luz esta semana, a pesar de que Virgil falleció en diciembre de 2024 cuando estaba a bordo del Navigator of the Seas. La prometida del hombre, Connie Aguilar, presentó una demanda por negligencia contra Royal Caribbean.

De acuerdo a la denuncia, Aguilar y Virgil, junto a su hijo y otros familiares, estaban en un crucero desde Los Ángeles hasta Ensenada, en México. Durante la travesía, el hombre visitó uno de los bares del buque.

Los testigos relataron que Virgil tomó, al menos, 33 bebidas alcohólicas durante la tarde. El hombre, que ya estaba alcoholizado, se perdió en el crucero y se alteró en uno de los pasillos tratando de encontrar su habitación.

MUERTE DE VIRGIL

Los miembros de la tripulación interceptaron a Virgil, derribándolo en el suelo y ubicándose sobre él con «todo su peso». Según la denuncia, el hombre estuvo inmovilizado de forma prolongada boca abajo.

Algunos tripulantes comprimieron la espalda y el torso de Virgil, dificultando su respiración. Poco después, a petición del capitán del crucero, le administraron un sedante y le rociaron gas pimienta. Esto generó insuficiencia respiratoria y paro cardíaco.

El Servicio Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que se trató de un homicidio. En reporte médico precisó que Virgil murió por los efectos de asfixia mecánica, obesidad, agrandamiento del corazón e intoxicación alcohólica.

La demanda, que busca una indemnización por daños y perjuicios no especificada y un juicio con jurado, acusa a la tripulación de negligencia por seguir sirviendo alcohol a Virgil aunque estaba intoxicado y por su accionar para contenerlo.

