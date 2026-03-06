Lilian Tintori denunció que entraron a su casa en Caracas, se llevaron hasta sus perros y loros

La defensora de derechos humanos, Lilian Tintori, denunció que entraron a su casa en Caracas y se robaron todo lo que había, incluido sus mascotas.

Además, sostuvo que demolieron parte de la estructura interna del inmueble.

«Hoy quiero denunciar que de forma violenta volvieron a entrar a la casa, ahora se llevaron todo lo que estaba dentro. Se llevaron lo más sagrado, nuestros recuerdos, nuestras fotos, los recuerdos de nuestro matrimonio, de nuestros tres hijos, los juguetes, las muñecas, las cosas más sagradas, las vírgenes, los rosarios, nuestra mesa de noche, los libros de Leopoldo, los que se ha leído durante toda su vida y los que se pudo leer en Ramo Verde cuando lo dejaban leer libros», acotó.

«Se llevaron a nuestros dos perros y no sabemos dónde están. No sabemos si están vivos o están muertos. Se llevaron a nuestros loros que todavía estaban ahí. Se llevaron las cosas más sagradas. No es una casa, es un hogar», agregó.

Tintori admitió que esto le «duele mucho» porque tiene la » esperanza de volver y que sus hijos entraran a su casa».

«Quiero decir también que esto le está pasando a varias familias en Venezuela, no es la primera casa que se roban, han tomado varias casas y vaciado varias casas. Unas las convierten en centros de torturas, otras las remodelan y allí viven amigos de Delcy», aseveró.

«Entraron a la casa a nombre de Delcy Rodríguez, se robaron todo y tumbaron la casa. Las paredes por dentro están destruidas. Están tumbando nuestro hogar en Caracas», expresó.

Asimismo, destacó que han logrado conseguir los videos del estado actual de la casa gracias a la colaboración de funcionarios de inteligencia. «Los funcionarios del Sebin que conocen esta casa como eran antes hoy toman videos y no los hacen llegar. El daño ya está hecho, la destrucción ya está hecha, pero exijo que devuelvan nuestra casa».

«Delcy Rodríguez ordenó entrar, vaciarla, robarla y tumbarla. Denuncien, el silencio no es una opción, el mundo tiene que saber qué está haciendo Delcy Rodríguez realmente en Venezuela. El mundo tiene que saber que en Venezuela continúa la persecución, el abuso de poder, continua la dictadura», concluyó.