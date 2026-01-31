Mundo

Líder de la oposición española celebra amnistía en Venezuela, pero lamenta papel de España

Foto: Captura de video RTVE

(EFE).- El líder del opositor Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, celebró este sábado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, pero opinó que esa medida debía haberse adoptado «hace mucho tiempo», con una «presión» del Gobierno de España que, a su juicio, «nunca llegó».

Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la «convicción», sino de una «orden de Estados Unidos», según manifestó en la red social X.

«Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España», sostuvo el líder del partido conservador, el principal de la oposición en España.

Y en este punto, lamentó «la posición que han tenido sobre este asunto» el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, también del PSOE.

LEA TAMBIÉN: LOS PASOS QUE SE DEBEN CUMPLIR TRAS EL ANUNCIO DE «AMNISTÍA GENERAL» HECHO POR DELCY RODRÍGUEZ, SEGÚN EL FORO PENAL

«Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones», añadió Feijóo.

El político precisó que el PP «introdujo a María Corina Machado» por videoconferencia «en la reunión de los primeros ministros y presidentes» del Partido Popular Europeo (PPE) celebró este viernes en Zagreb (Croacia), «haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana».

«Nosotros no les fallaremos», concluyó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el viernes una ley de amnistía general para «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, un anuncio que llega casi un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una extraordinaria operación militar.

Esa medida beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, que -según la ONG Foro Penal- son alrededor de 771. EFE

