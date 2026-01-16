Liberaron a ciudadano checo tras más de 15 meses detenido en Caracas, este es su estado

Las autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez liberaron al ciudadano checo Jan Darmovzal, quien tenía más de 15 meses detenido en Caracas después de que lo aprehendieran en septiembre de 2024, en un caso denunciado ampliamente por movimientos de derechos humanos.

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Petr Macinka, confirmó la excarcelación este viernes. Lo hizo en rueda de prensa conjunta con el primer ministro Andrej Babiš.

«Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos logrado la liberación de Jan Darmovzal de la prisión en Venezuela», dijo Macinka. «Hoy, de madrugada, alrededor de las 4:00 a. m. (hora de Praga), fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos. Hemos enviado un avión que ya está en el aire, así que también agradezco al ministro de Defensa, Jaromír Zůna, quien también pasó despierto toda la noche con nosotros para organizarlo y ahora vamos a llevar a casa a todos los prisioneros liberados», agregó.

Según Macinka, el ciudadano checo se encuentra en buen estado de salud y sigue en Caracas. Asimismo, agradeció a los diplomáticos checos que ayudaron en su liberación.

“Después de esos días de gran tensión, esto es un gran alivio para nosotros. Ha pasado bastante tiempo desde que el presidente del parlamento venezolano anunció las liberaciones, pero solo se produjeron en pequeños grupos. Era mucha tensión todos los días”, pronunció Oldřich Darmovzal, padre del checo detenido.

VUELCO EN LA SITUACIÓN TRAS CAPTURA DE MADURO

Macinka reconoció que el caso del checo cambió tras la operación de EEUU en la que capturaron a Nicolás Maduro. Sin embargo, optó por no dar más detalles, reseñó Radio Praga Internacional.

“La liberación de Jan Darmovzal, que permaneció injustificadamente recluido en duras condiciones en una prisión venezolana durante casi año y medio, es una gran noticia que esperábamos desde hacía mucho tiempo. Su caso ha sido estudiado durante meses por numerosos expertos en la República Checa y por diversos socios extranjeros, con quienes hemos contactado continuamente, incluyendo a Estados Unidos y la UE, entre otros”, escribió desde Ucrania el presidente checo, Petr Pavel.