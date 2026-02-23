Mundo

Latam reanuda vuelos entre Caracas y Bogotá, aumentará las operaciones el 1Abr

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La aerolínea Latam Airlines Colombia restableció este lunes los vuelos entre la ciudad de Bogotá y el Aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, y confirmó que aumentarán las operaciones a principios de abril.

Contents

La directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, precisó que la aerolínea estableció cuatro vuelos semanales con Caracas. Sin embargo, para el 1 de abril, incrementará la operación a una frecuencia diario.

Leer Más

El sandinista Daniel Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2007, ha guardado su retórica antiimperialista, ha excarcelado a presos políticos, ha nombrado a una nueva encargada de negocios en Washington, y ha restablecido el requisito de visado para ciudadanos de 128 países que generalmente usaban Managua como puente para llegar a EEUU, desde la caída de su entonces homólogo y aliado venezolano, Nicolás Maduro.
Revelan que Daniel Ortega habría ofrecido $ 5.000 a mercenarios sandinistas para ir a «poner el pecho» en Venezuela
Chilena acabó con la vida de su novio venezolano, lo que hizo con el cuerpo fue espeluznante
EEUU incautó otro buque en el Caribe relacionado con Venezuela y lanzó advertencia

«Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado», acotó Zarante, de acuerdo a la agencia EFE.

||
Durante las últimas semanas aumentaron los vuelos internacionales con Caracas. Foto: Archivo

Latam puntualizó que las operaciones comenzaron este lunes y también habrá vuelos los miércoles, viernes y domingo. Luego aumentarán las frecuencias «para reafirmar su compromiso de crecimiento sostenido en el mercado venezolano».

VUELOS CON COLOMBIA

Los vuelos con Colombia fueron suspendidos a finales de noviembre. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió extremar la precaución al sobrevolar Venezuela, en el marco del despliegue militar en el mar Caribe.

Tras el ataque del pasado 3 de enero, varias aerolíneas extranjeras comenzaron a retomar las frecuencias con Caracas. Para este lunes, despegaron desde Maiquetía vuelos de Avior, Avianca, Latam, Laser, Rutaca y Wingo con la capital colombiana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «UN PARQUE NO ES PARA HACER RUIDO»: EXPERTO EXHORTÓ A REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN ANTE POLÉMICA EN MORROCOY

Wingo restableció en enero su ruta entre Caracas y Bogotá, mientras que Avianca se sumó el pasado 12 de febrero. Ambas aerolíneas afirmaron que buscaban profundizar la conectividad aérea y el intercambio económico.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Revelan la llamativa ‘obsesión’ del hombre que fue abatido tras irrumpir en la residencia de Trump
EEUU
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este lunes, 23 de febrero, una ceremonia en la Casa Blanca dedicada a las familias de estadounidenses asesinados por migrantes indocumentados, un acto que formalizó como el “Día de la Familia Ángel”.  
Trump honró a la familia de Laken Riley en el «Angel Family Day» tras crimen cometido por un venezolano
EEUU
FOTOS: Incendio causó alarma en restaurante del centro comercial Líder, desalojaron área afectada
Sucesos