Latam reanuda vuelos entre Caracas y Bogotá, aumentará las operaciones el 1Abr

La aerolínea Latam Airlines Colombia restableció este lunes los vuelos entre la ciudad de Bogotá y el Aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, y confirmó que aumentarán las operaciones a principios de abril.

La directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, precisó que la aerolínea estableció cuatro vuelos semanales con Caracas. Sin embargo, para el 1 de abril, incrementará la operación a una frecuencia diario.

«Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado», acotó Zarante, de acuerdo a la agencia EFE.

Latam puntualizó que las operaciones comenzaron este lunes y también habrá vuelos los miércoles, viernes y domingo. Luego aumentarán las frecuencias «para reafirmar su compromiso de crecimiento sostenido en el mercado venezolano».

VUELOS CON COLOMBIA

Los vuelos con Colombia fueron suspendidos a finales de noviembre. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió extremar la precaución al sobrevolar Venezuela, en el marco del despliegue militar en el mar Caribe.

Tras el ataque del pasado 3 de enero, varias aerolíneas extranjeras comenzaron a retomar las frecuencias con Caracas. Para este lunes, despegaron desde Maiquetía vuelos de Avior, Avianca, Latam, Laser, Rutaca y Wingo con la capital colombiana.

Wingo restableció en enero su ruta entre Caracas y Bogotá, mientras que Avianca se sumó el pasado 12 de febrero. Ambas aerolíneas afirmaron que buscaban profundizar la conectividad aérea y el intercambio económico.