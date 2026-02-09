Latam, Air Europa y Plus Ultra regresan a Venezuela, en estas fechas iniciarán sus vuelos

La aerolínea Latam anunció este lunes que reanudará sus vuelos entre Colombia y Venezuela a partir del próximo 23 de febrero.

En ese sentido, la empresa sostuvo que tendrá cuatro frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas. Vale recordar que esta aerolínea había suspendido los vuelos en noviembre.

«Latam Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero con cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo», señaló la compañía en un comunicado.

Incluso, la aerolínea apuntó que espera incrementar la oferta a un vuelo diario desde el 1 de abril. Sin embargo, esto deberá ser aprobado por las autoridades aeronáuticas de ambos países.

«Los vuelos a Caracas ya se encuentran abiertos a la venta en todos los canales de Latam así como en agencias de viaje. Los pasajeros que suspendieron sus planes de viajes con Latam a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales», señaló la compañía en un comunicado.

La directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, aseguró que la empresa tiene un «interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela».

«Como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible», comentó.

PLUS ULTRA REGRESA A VENEZUELA

La compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas también reanudará sus vuelos regulares entre Madrid y Caracas.

La compañía sostuvo que los mismos volverán a partir del próximo 3 de marzo. Y operarán inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves.

Sin embargo, a partir del 28 de marzo se incorporará un tercer vuelo entre Madrid-Caracas, así como el vuelo semanal Tenerife-Caracas.

AIR EUROPA Y SUS VUELOS

Por otra parte, Air Europa informó que reactivarán de manera gradual los vuelos entre Caracas y Madrid.

Los primeros vuelos se efectuarán el 17, 20 y 22 de febrero.

«Iniciamos la reactivación gradual de la operativa a y desde (Caracas) Venezuela, los primeros vuelos serán los días 17, 20 y 22 de febrero (UX071 y UX072). No obstante, los vuelos del 19 y 21 de febrero están cancelados», dice el comunicado.