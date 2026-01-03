Mundo

Las reacciones de la comunidad internacional tras operativo que llevó a la detención de Maduro

Por Jhoan Melendez
109 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La comunidad internacional reaccionó este sábado a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos de EEUU tras un operativo militar en Caracas, con opiniones divididas entre rechazo y aprobación.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que «no reconocerá» una intervención que «viola el derecho internacional». «Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada».

Por su parte, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, consideró que la acción militar externa «no es el camino para acabar con los regímenes totalitarios». Sin embargo, acotó, al mismo tiempo, que considera legítima la «intervención defensiva contra ataques híbridos a su seguridad, como los que llevan a cabo entidades estatales que alimentan y facilitan el tráfico de drogas».

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ PIDIÓ LA «INMEDIATA LIBERACIÓN» DE MADURO Y CILIA FLORES, EXIGIÓ A EEUU «RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO»

Emmanuel Macron, presidente francés, celebró que el pueblo venezolano se libere de «la dictadura de Nicolás Maduro». «Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo».

Macron llamó a una transición «pacífica, democrática y respetuosa». «Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible».

Aunado a lo anterior, el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su gobierno reitera su posición a favor del «ensayo democrático». También en favor de la «aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde resultó electo el ciudadano Edmundo González».

CUBA, RUSIA Y BRASIL CONDENAN INTERVENCIÓN DE EEUU

Cuba, Rusia y Brasil, aliados de Nicolás Maduro, se pronunciaron en rechazo a la intervención militar llevada a cabo por Washington.

«Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional… Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación», mencionó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Rusia, entre tanto, a través de su cancillería, llamó al liderazgo de EE. UU. a que revise esta postura y «libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa».

China, por otra parte, también reaccionó a lo ocurrido con Maduro y manifestó estar «profundamente conmocionada». A la vez, dijo que «condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente».

Con respecto a Chile, el presidente saliente, Gabriel Boric, criticó lo ocurrido. «Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro».

En contraste, su sucesor, José Antonio Kast, aplaudió la medida. «La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado», manifestó Kast.

El canciller de Cuba tachó de «cobarde» la acción de EEUU. «La comunidad internacional no puede permitir que permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad», agregó.

REINO UNIDO Y TRINIDAD Y TOBAGO SE PRONUNCIAN

Después del arresto de Maduro, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dijo que han «apoyado durante mucho tiempo una transición de poder en Venezuela». «Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no derramamos lágrimas por el fin de su régimen».

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, señaló que su país espera con interés «renovar la cooperación y fortalecer nuestra larga amistad con el pueblo venezolano en los próximos años».

«Que Dios los guíe y los proteja en su transición tras años de opresión y dictadura hacia un nuevo camino hacia la democracia, la justicia y la prosperidad».

Mientras, Colombia rechazó la intervención militar en Venezuela y llamó a una resolución por la «vía del diálogo».

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, señaló que la «agresión militar» de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela «constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, así como un desconocimiento absoluto, y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional».

«Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial», dijo.

LA POSICIÓN DE ARGENTINA, BOLIVIA Y URUGUAY

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció la ayuda de su país en la transición política en Venezuela. «La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera. Aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución», expresó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que su país está «al lado de la democracia» y que «la salida para Venezuela es respetar el voto».

«La libertad no se negocia. La dignidad de los pueblos tampoco. Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía», publicó.

Asimismo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, rechazó la intervención militar y reiteró la búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. «El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete», dijo.

OTROS PAÍSES

Mientras, Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, apuntó que «Maduro cometió fraude electoral, por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero. Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que Maduro les robó».

Por su parte, Santiago Peña, presidente de Paraguay, señaló que su gobierno siempre ha tenido una posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela.

«En estas horas decisivas, instamos a priorizar por sobre todo las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos. Además, como un país que ha tenido una exitosa transición de un régimen autoritario a una democracia plena y vigorosa, el Paraguay ofrece a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos. Estamos con el pueblo venezolano, que merece vivir días mejores en democracia, libertad y paz», agregó.

El Gobierno de Ecuador reclamó que el líder opositor Edmundo González Urrutia asuma el mando presidencial tras la captura de Nicolás Maduro.

«Ecuador valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad. Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024», señaló la Cancillería ecuatoriana.

