Las polémicas declaraciones del nuevo ministro de Colombia: «Soy una maric*, no soy gay»

La designación de Juan Carlos Florián, exactor de películas de cine para adultos, como el próximo ministro de Igualdad y Equidad de Colombia, generó gran polémica y el funcionario rompió el silencio sobre el escándalo.

Florián habló el miércoles en el pódcast A Pelo, en donde dejó comentarios sobre su identidad y su paso por la industria pornográfica. Además, dio detalles sobre su experiencia en el consumo de drogas y cómo ha sido vivir con el VIH.

En primera instancia, Florián explicó por qué se ha presentado como «nueva ministra de Igualdad». «Me nombro en femenino, porque soy una persona y porque soy una maric*. Yo no soy gay», apuntó.

Las declaraciones de Florián generaron un extenso debate en redes sociales. Incluso, algunos miembros de la comunidad LGBTI+ criticaron que el ministro se identifique como «maric*» y no como «gay».

FLORIÁN Y LA PORNOGRAFÍA

Juan Florián, quien también es politólogo, explicó cómo fue su paso por la industria del cine para adultos. Desde un principio, lamentó que en este mercado se «explota mucho» a los trabajadores y muchos ni siquiera tienen un contrato.

«Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora», acotó Florián.

Respecto a las drogas, Florián reconoció que, con el paso de los años, descubrió los riesgos de las sustancias. «Estuve en situaciones muy complicadas donde puse en riesgo mi economía, mi seguridad, mi vida, mi salud por el consumo», añadió.

Florián confirmó que es portador del VIH desde hace más de 20 años. Aunque ha reconocido padecer este virus, lamentó que lo usen en su contra. «Los que vivimos con la enfermedad no somos menos aptas o capaces para asumir un cargo», sentenció.