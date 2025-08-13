Familia de Miguel Uribe Turbay pidió que Petro no estuviera en el funeral, según reveló el Gobierno

La familia de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano que murió esta semana por las heridas que sufrió en un atentado en junio, habría pedido que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no asistiera al funeral del político.

Tras pasar más de dos meses con un delicado estado de salud, Uribe falleció y se realizó una capilla ardiente con su ataúd en el Congreso de Colombia. La ausencia de Petro en las exequias no pasó desapercibida.

Ante la ola de críticas en redes sociales, el ministro de Interior, Armando Benedetti, afirmó que ni Petro ni representantes del gobierno estarán en las «honras fúnebres». Aparentemente, se trata de una decisión de la familia de Uribe Turbay.

«He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos presente», indicó Benedetti en un video publicado en X (Twitter).

El presidente @petrogustavo y el Gobierno no asistirán a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos… pic.twitter.com/gHGpWZQzgm — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 13, 2025



Por esta razón, Petro «no estará en las exequias» del senador del partido Centro Democrático. «Seguimos acompañando a la familia Uribe Turbay con nuestras oraciones», concluyó el ministro.

VICEPRESIDENTE TAMPOCO ESTARÁ

Por su parte, la vicepresidente colombiana, Francia Márquez, confirmó que no asistirá al funeral de Uribe. Al igual que como explicó Benedetti, dijo que la familia del senador no desea la presencia de representantes del Gobierno de Petro.

«He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión», dijo Márquez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RADICAL MEDIDA DE LIMA CONTRA PETRO: LO DECLARA PERSONA NON GRATA Y LE RETIRARON LA MEDALLA OTORGADA

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 13, 2025



De igual forma, Márquez dijo que desde la Vicepresidencia «acompañarán con solidaridad y respeto el dolor» de la familia Uribe Turbay. «Hago un llamado al país, a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz», concluyó.

Petro se pronunció este jueves para negar cualquier responsabilidad en el asesinato de Turbay, mientras que en su cuenta de X dijo que no asistía a los actos fúnebres «porque respetamos a la familia» del senador.