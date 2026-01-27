Las impresionantes imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas parcialmente tras ola de frío histórica

En medio de la ola de frío histórica que está causando estragos en el norte del continente han surgido imágenes impresionantes sobre como las Cataratas del Niágara se han empezado a congelar parcialmente.

En Canadá, las personas llegaron a experimentar sensaciones térmicas que alcanzaron hasta -55℃ en algunas zonas.

Ante esta situación la web oficial de las cataratas recordaron que el Niágara no llega a congelarse por completo.

Esto se debe a que en 1930 construyeron una planta generadora, y esto interfirió en la naturaleza. Desde entonces las cataratas del Niágara no pueden congelarse en su totalidad.

«Cataratas del Niágara» Porque así se ven las cataratas canadienses durante el frío invierno que congela absolutamente todo. Qué pedazo de lugar.

Los expertos señalaron que en algunas ocasiones se crea un «puente de hielo» y pareciera que están congeladas, pero indicaron que el agua sigue fluyendo por abajo y no se detiene.

A pesar del frío extremo, turistas acudieron a Niagara Falls para fotografiar el paisaje congelado alrededor de las cataratas. Las autoridades recomendaron precaución y evitar áreas resbaladizas o no habilitadas.

El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que las bajas temperaturas continúen durante la semana. Se esperan nevadas en Ontario y otras provincias, lo que podría agravar las dificultades de movilidad y aumentar la presión sobre los servicios sociales y energéticos.

PROBLEMAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS

Más allá de la belleza del Niagara, las condiciones afectaron el transporte aéreo, la red eléctrica y la atención social, principalmente en las provincias del oeste y en Ontario.

El Servicio Meteorológico de Canadá anticipó que el frío persistirá durante varios días con nevadas intensas. El impacto más inmediato se sintió en los aeropuertos y en los centros de acogida para personas en situación de calle.

Las bajas temperaturas también obligaron a los centros de acogida de Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario a funcionar a máxima capacidad.

Las autoridades municipales ordenaron a los refugios que no rechazaran a ninguna persona, para proteger a quienes no cuentan con un lugar seguro ante el frío extremo.

La exposición durante la noche puede causar congelamiento de extremidades en cuestión de minutos. A los centros también llegaron personas cuyas viviendas no soportan temperaturas tan bajas.

Autoridades hicieron un llamado a la población de racionalizar el consumo eléctrico para evitar cortes. Las recomendaciones incluyeron reducir el uso de electrodomésticos y mantener calefacciones en niveles moderados.

La red eléctrica trabajó al límite de su capacidad en varias provincias. Además, pidieron a la ciudadanía limitar desplazamientos y protegerse ante el riesgo de congelamiento. El Servicio Meteorológico de Canadá recomendó permanecer en interiores y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos vulnerables.