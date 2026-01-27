Mundo

España prepara regularización masiva de migrantes ilegales, al menos 760 mil son latinoamericanos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EFE/ Fernando Calvo

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el martes un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes ilegales que se encuentran en España, facilitando un proceso que beneficiará a medio millón de personas.

Contents

De acuerdo a la agencia EFE, el Consejo de Ministros iniciará el trámite este mismo martes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gobernante en España, pactó esta medida con el partido izquierdista Podemos.

Leer Más

“Nos unimos a las voces que no reconocen los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, así lo expresó este martes, 6 de agosto, el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, en alusión al cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en la elección presidencial del pasado 28 de julio.  
Presidente del Senado de Colombia no reconoce resultados del CNE a favor de Maduro
Murió mientras dormía empresario venezolano a días de su juicio en Miami por corrupción
Canciller de Argentina conversó con opositores que están en su embajada y exige al chavismo los salvoconductos

La eurodiputada Irene Montero precisó que el decreto busca regularizar a medio millón de migrantes. Igualmente, recordó que «tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025».


Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dijeron que este decreto busca garantizar los derechos de los migrantes. De igual forma, buscan brindar una «seguridad jurídica» ante la situación que vive España.

MIGRANTES BENEFICIADOS

A pesar de que se trata de una regularización masiva, los migrantes deberán cumplir varios requisitos. Uno de los aspectos más importantes es que estas personas extranjeras tendrán que «demostrar al menos cinco meses de residencia».

Montero precisó que los migrantes podrán demostrarlo con su empadronamiento municipal. Igualmente, un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o hasta un recibo de envío de dinero también servirán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LULA DA SILVA HABLÓ CON TRUMP SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA, ESTO LE DIJO

Aunque falta conocer detalles sobre el decreto, la admisión de la solicitud incluye la autorización de residencia y trabajo por un año. Además, suspenderá los procedimientos de retorno u órdenes de deportación vigentes por motivos administrativos.

El centro de análisis Funcas precisó que en España hay unos 840.000 migrantes en situación «administrativa irregular». El 91%, que comprenden 760.000 personas, son nacionalidades americanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conindustria exige «igualdad de condiciones» ante posible llegada de empresas extranjeras
Venezuela
La ofensiva marítima de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico alcanzó un nuevo punto tras confirmarse que al menos 126 personas han muerto o desaparecido en los bombardeos ejecutados desde septiembre.  
Comando Sur dice que 126 ‘narcoterroristas’ han sido abatidos tras despliegue en el Caribe y Pacífico
EEUU
VIDEO: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo», dice Delcy Rodríguez
Venezuela