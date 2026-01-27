España prepara regularización masiva de migrantes ilegales, al menos 760 mil son latinoamericanos

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el martes un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes ilegales que se encuentran en España, facilitando un proceso que beneficiará a medio millón de personas.

De acuerdo a la agencia EFE, el Consejo de Ministros iniciará el trámite este mismo martes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gobernante en España, pactó esta medida con el partido izquierdista Podemos.

La eurodiputada Irene Montero precisó que el decreto busca regularizar a medio millón de migrantes. Igualmente, recordó que «tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025».

Irene Montero ha anunciado que Podemos ha llegado a un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes que conceda papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dijeron que este decreto busca garantizar los derechos de los migrantes. De igual forma, buscan brindar una «seguridad jurídica» ante la situación que vive España.

MIGRANTES BENEFICIADOS

A pesar de que se trata de una regularización masiva, los migrantes deberán cumplir varios requisitos. Uno de los aspectos más importantes es que estas personas extranjeras tendrán que «demostrar al menos cinco meses de residencia».

Montero precisó que los migrantes podrán demostrarlo con su empadronamiento municipal. Igualmente, un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o hasta un recibo de envío de dinero también servirán.

Aunque falta conocer detalles sobre el decreto, la admisión de la solicitud incluye la autorización de residencia y trabajo por un año. Además, suspenderá los procedimientos de retorno u órdenes de deportación vigentes por motivos administrativos.

El centro de análisis Funcas precisó que en España hay unos 840.000 migrantes en situación «administrativa irregular». El 91%, que comprenden 760.000 personas, son nacionalidades americanas.