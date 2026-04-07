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Las impactantes imágenes que dejó la explosión de cisternas de combustible en el puente más antiguo sobre el Canal de Panamá

Por Caraota Digital
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(EFE).- Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas tras el incendio este lunes de varios camiones de combustible en la parte inferior de las estructuras del puente de las Américas, el más antiguo de los que cruzan el Canal de Panamá en el lado del Pacífico, provocando su cierre.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el incendio en al menos dos camiones cisterna desencadenó una situación de emergencia por la cercanía de varios depósitos de combustible.

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El siniestro, que fue controlado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), dejó un saldo de un muerto y dos bomberos heridos con quemaduras leves.

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«En estos momentos nos informaron que una persona quedó atrapada entre medio de los dos cisterna y falleció», informó en rueda de prensa el director general del BCBRP, el coronel Víctor Raúl Álvarez, que detalló que más de 75 personas trabajaron en la extinción del incendio.

«El incendio está extinguido en un 100 % y estamos en labores de refrescamiento». Esto para que entren los investigadores para determinar las causas y posible origen del siniestro, subrayó.

EL INCENDIO EN PANAMÁ

El ministro de Obras Públicas de Panamá, José Luis Andrade, detalló que hay que revisar la estructura metálica» del puente. Por lo que la circulación permanecerá cerrada hasta no confirmar el estado y la seguridad de la infraestructura.

La conectividad por el puente, inaugurado en 1962, entre la provincia de Panamá y la contigua de Panamá Oeste fue interrumpida a raíz del incidente. Por lo cual las autoridades de tránsito recondujeron el tráfico hacia la otra vía alterna del puente Centenario, que también cruza el Canal de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que ante esta situación en el puente «la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular». Por lo que solicitó a entidades públicas y al sector privado «que se tengan las consideraciones necesarias».

«Esperemos recobrar normalidad lo antes posible», concluyó.

EFE
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