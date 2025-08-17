Las impactantes imágenes de un voraz incendio que se desató en un depósito de petróleo en Irán

Un voraz incendio se desató este domingo en un almacén situado a las afueras de Teherán, capital de Irán, luego de que el siniestro consumiera varios productos petroleros y derivados, provocando la expansión de las llamas y una gran nube de humo negro.

El incidente tuvo lugar en la zona industrial, al sur de la capital del país persa, poco después de las 6:00 pm de este 17 de agosto, hora local. El incendio devoró un almacén privado de aceite mineral y grasas principalmente.

Luego de recibir la alerta, los bomberos acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de aplacar las llamas del siniestro.

La agencia de noticias IRNA informó que el fuego destruyó una importante cantidad de petróleo y productos derivados que se almacenaban en el sitio.

🇮🇷🇮🇱| Un importante depósito de petróleo está en llamas en Teherán. Decenas de incendios y explosiones sospechosas se han registrado en Irán desde el final de la Guerra de los 12 Días entre Israel y el régimen islámico en Irán. pic.twitter.com/Zxu3e3Pvuh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 17, 2025

MÁS DETALLES DEL INCENDIO EN TEHERÁN

Un portavoz de la Organización de Servicios de Seguridad y Bomberos del Municipio de Teherán informó que el incendio se dio, en concreto, en la calle Shahid Rajaee del Instituto de Investigación. Además, se enviaron oficiales de siete estaciones de bomberos a la escena del incidente.

«Un cobertizo techado, que es un almacén de petróleo y materiales petrolíferos pertenecientes al sector privado, sufrió un incendio generalizado», resaltó.

«Tras recibir este informe, se envió de inmediato a los bomberos a la escena del accidente ubicada en el área de Rajaee, y las operaciones de extinción de incendios están en marcha», añadió.

Hasta estos momentos, las autoridades de Irán no han ofrecido alguna hipótesis sobre qué provocó el incendio o si ya hay una versión confirmada. De igual manera, se desconoce si había personas dentro del almacén y si hubo heridos o víctimas mortales.

Se espera que en las próximas horas las investigaciones arrojen más resultados en torno al siniestro ocurrido a las afueras de Teherán.