Mundo

Las impactantes imágenes de un voraz incendio que se desató en un depósito de petróleo en Irán

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: RT

Un voraz incendio se desató este domingo en un almacén situado a las afueras de Teherán, capital de Irán, luego de que el siniestro consumiera varios productos petroleros y derivados, provocando la expansión de las llamas y una gran nube de humo negro.

Tabla de Contenido

El incidente tuvo lugar en la zona industrial, al sur de la capital del país persa, poco después de las 6:00 pm de este 17 de agosto, hora local. El incendio devoró un almacén privado de aceite mineral y grasas principalmente.

Leer Más

policía
Detienen en España a tres venezolanos por robar relojes de lujo vestidos de repartidores: Están valorados en 500.000 euros
EN VIDEOS | Alerta en Florida: Huracán Idalia toca tierra y ocasiona grandes inundaciones
Por esta razón más de 60 venezolanos fueron expulsados Chile este 3May

Luego de recibir la alerta, los bomberos acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de aplacar las llamas del siniestro.

La agencia de noticias IRNA informó que el fuego destruyó una importante cantidad de petróleo y productos derivados que se almacenaban en el sitio.

MÁS DETALLES DEL INCENDIO EN TEHERÁN

Un portavoz de la Organización de Servicios de Seguridad y Bomberos del Municipio de Teherán informó que el incendio se dio, en concreto, en la calle Shahid Rajaee del Instituto de Investigación. Además, se enviaron oficiales de siete estaciones de bomberos a la escena del incidente.

«Un cobertizo techado, que es un almacén de petróleo y materiales petrolíferos pertenecientes al sector privado, sufrió un incendio generalizado», resaltó.

LEA TAMBIÉN: CAYÓ EN COLOMBIA EL VENEZOLANO QUE HABÍA SIDO LIBERADO POR ERROR EN CHILE, ESTE FUE EL DETALLE QUE LLEVÓ A SU CAPTURA

«Tras recibir este informe, se envió de inmediato a los bomberos a la escena del accidente ubicada en el área de Rajaee, y las operaciones de extinción de incendios están en marcha», añadió.

Hasta estos momentos, las autoridades de Irán no han ofrecido alguna hipótesis sobre qué provocó el incendio o si ya hay una versión confirmada. De igual manera, se desconoce si había personas dentro del almacén y si hubo heridos o víctimas mortales.

Se espera que en las próximas horas las investigaciones arrojen más resultados en torno al siniestro ocurrido a las afueras de Teherán.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Quiso eliminar la sal de su dieta, pidió consejos a la IA y estuvo a punto de morir envenenado
Tendencias
EN VIDEO: Espectacular nevada cubrió de blanco el Pico Espejo de Mérida este 17Ago
Venezuela
Acusaron formalmente a venezolana por muerte de cadete de la Fuerza Aérea tras accidente en moto acuática, esta es la pena que podría recibir
EEUU