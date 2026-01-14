Conmoción en Brasil: El impactante caso de una familia que murió electrocutada en plena calle

Los habitantes de la ciudad de Maricá, en el sudeste de Brasil, están conmocionados por el caso de una familia que murió electrocutada en plena calle. Una de las víctimas es un niño de apenas cuatro años.

Los hechos se dieron en una zona rural de la región metropolitana de Río de Janeiro. De acuerdo al medio CNN Brasil, la tragedia ocurrió cuando un cable de alta tensión entró en contacto con la familia.

Todo comenzó cuando Júlia Lyandy Chagas estaba aprendiendo a conducir una moto eléctrica. Aparentemente, la joven perdió el equilibrio y cayó sobre el cable de alta tensión que estaba suelto en medio de la calle.

João Victor Gomes, esposo de Júlia, presenció el siniestro y se acercó desesperado para auxiliar a su pareja. Sin embargo, al entrar en contacto con el cuerpo de la joven, se electrocutó y cayó fulminado al suelo.

Bryan, el hijo de la pareja, también se acercó para ayudar a sus padres, pero, al igual João, que recibió una descarga eléctrica letal. Así pues, la familia completa murió en cuestión de unos pocos segundos.

CONMOCIÓN POR LA FAMILIA

El siniestro tomó relevancia internacional y generó una gran conmoción. A pesar de que testigos apreciaron el incidente, ningún integrante de la familia pudo recibir atención médica; todos estaban muertos.

La Policía Civil de Río de Janeiro puso en marcha una investigación sobre las circunstancias en las que murió la familia. Actualmente, llevan el caso como un presunto delito de homicidio culposo por negligencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL DRAMÁTICO RESCATE DE UN ESQUIADOR QUE FUE «SEPULTADO» POR UNA AVALANCHA

Las autoridades municipales responsabilizan a la empresa de electricidad que proveen energía en la zona. Vecinos denunciaron un cable de alta tensión suelto en la calle, pero no se tomaron medidas al respecto.