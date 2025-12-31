Las imágenes del brutal choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 heridos en Perú

Un grave accidente ferroviario enlutó a la sociedad peruana en este fin de año. En la tarde del martes, en la ruta que conduce hacia Machu Picchu, dos trenes chocaron frontalmente, dejando un fallecido y más de 100 heridos.

Los hechos se dieron en el kilómetro 82 de la ruta entre la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, y Machi Pichu. En el accidente se vieron involucrados dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail.

#AccidenteEnMachupicchu. Alrededor de las 13.40 trenes de Perurail e Incarail chocaron en el sector Retamal, Qoriwayrachina, ruta hacia Machupicchu. Hay al menos quince heridos. El tren de Perurail viajaba hacia Ollantaytambo y el de Incarail hacia Machupicchu. pic.twitter.com/2GyP3IaZ2Q — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) December 30, 2025



En un video difundido en redes sociales se aprecia que los trenes impactaron frontalmente en la ruta. La empresa Inca Rail confirmó que el maquinista de una de las unidades falleció por la gravedad del choque.

«Lamentamos el sensible fallecimiento de uno de nuestros colaboradores. Ya hemos tomado contacto con sus familiares, a quienes extendemos nuestras profundas condolencias, a la vez de brindarles todo el apoyo requerido en este momento», dijo.

El Consejo de Ministros informó este miércoles que 107 personas resultaron heridas en el accidente. De igual forma, subrayó la necesidad de implementar medidas de frenado automático y adquirir ambulancias de riel para atender esta clase de siniestros.

INVESTIGAN EL ACCIDENTE

Las autoridades locales anunciaron el comienzo de una investigación sobre el accidente. Funcionarios de la Policía Nacional, bomberos y equipos municipales atendieron el siniestro e hicieron las pesquisas preliminares.

Desde Cusco, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, adelantó que, aunque las causas del accidente se siguen investigando, todo parece indicar que se trató de un error humano.

«Hay sistemas de alerta fija. O sea, hay señalización, pero al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no vio o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia (eso está en investigación precisamente) e ignoró las señales», dijo Álvarez.

El funcionario afirmó que no es un accidente aislado, sino que hay casos semejantes en Europa. En tal sentido, consideró fundamental modernizar el sistema ferroviario nacional, especialmente en zonas turísticas.