El espeluznante destino de tres excursionistas que subieron a la montaña más alta de Los Ángeles

Tres excursionistas que se aventuraron en la montaña más alta de Los Ángeles, Estados Unidos, no imaginaron jamás el destino que les aguardaba.

Autoridades del condado de San Bernardino confirmaron que localizaron los cuerpos de los tres excursionistas en el monte Baldy, la montaña más alta del Condado de Los Ángeles.

El rescate fue posible tras una operación de búsqueda y rescate que se prolongó durante varias horas y se vio dificultada por fuertes vientos, informaron fuentes oficiales, este martes 30 de diciembre.

Según lo reseñado por medios locales, las autoridades comenzaron la búsqueda el lunes por la mañana tras recibir el aviso para localizar a un joven herido de 19 años, quien presuntamente había caído 152 metros de altura, cerca de Devils Backbone.

Un informe sobre este caso, destaca que su amigo y su compañero caminaron hasta un área con servicio celular y proporcionaron las coordenadas GPS para ayudar a los rescatistas.

En la búsqueda aérea, los agentes localizaron al excursionista herido y a otras dos personas en las inmediaciones, cuya identidad no ha sido revelada, aunque los fuertes vientos impidieron completar la operación de rescate de forma segura.

Posteriormente, un médico aéreo logró descender hasta el lugar y confirmó el fallecimiento de las tres personas, si bien el helicóptero no pudo efectuar la evacuación.

Las autoridades informaron que las labores para recuperar los cuerpos continúan este martes 30 de diciembre.

