La justicia colombiana condenó con penas de 30 a 50 años de cárcel a los integrantes de una red de traficantes de bebés que operaba en el norte de Santander y se llevaba a los infantes a Ecuador.

Según la prensa colombiana, la sentencia la dictó un juez especializado de Cúcuta. Estas cuatro personas pagaban a madres vulnerables por sus recién nacidos y falsificaban documentos para sacarlos del país, rumbo a Ecuador. Las víctimas eran venezolanas en su mayoría.

La cabecilla, según el ente acusador, fue identificada como Valeria Alejandra Pérez Herrera. La sentenciaron a 50 años de prisión por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado.

Mientras que Hernando Gómez Becerra, era responsable de ubicar, contactar y persuadir con dinero a mujeres gestantes y madres vulnerables. Recibió una condena de 48 años y dos meses de cárcel por el delito de tráfico de menores.

Uno de los casos más graves involucra a un bebé a quien sacaron de Colombia cuando apenas tenía dos semanas de nacido. Luego los registraron como hijo de dos personas que no eran sus padres biológicos.

Este caso no está resuelto, a pesar de que ocurrió hace seis años. Se desconoce dónde se encuentra el menor. Mientras, la justicia colombiana ordenó su búsqueda.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, la red entregó dinero a cambio de dos bebés entre febrero de 2020 y abril de 2021.

Para ello, captaban a mujeres gestantes y madres de recién nacidos, principalmente venezolanas. Se aprovechaban de que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

En este caso, dos personas se hicieron pasar por los padres de los recién nacidos para poder sacarlos del país.

En otro de los casos, ocurrido en febrero de 2020, Fredy Alberto Ramírez, entonces registrador municipal de Silos, en el departamento de Norte de Santander, expidió un registro civil falso que presentaba a una pareja como padres de un niño nacido en el Hospital Erasmo Meoz, en la capital del departamento, Cúcuta.

Con ese documento consiguieron tramitar un pasaporte que permitió sacar al bebé del país el 10 de marzo de ese año, cuando tenía apenas dos semanas de vida.

El segundo caso se produjo en 2021, cuando una mujer dio a luz el 29 de marzo. La red se hizo cargo de ella durante un mes, hasta que finalmente entregó a su hijo a cambio de dinero.

Asimismo, una de las madres involucradas, cuya identidad no fue divulgada, quedó condenada a 40 años. El exregistrador municipal fue sentenciado a 30 años, ambos por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

La sentencia ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Interpol Colombia y a la Cancillería adelantar las gestiones necesarias para localizar al bebé que salió del país en 2020.