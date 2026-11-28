Las autoridades de República Dominicana detuvieron a un hombre que durante décadas trabajó como payaso y animador en fiestas infantiles. Usando esa fachada, habría abusado sexualmente de varios menores de edad.

La policía identificó al hombre como José Ángel P., conocido por sus actividades con niños y en carnavales de Cristo Rey.

La prensa dominicana informó que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para José Ángel, mientras avanza la investigación sobre las denuncias presentadas en su contra.

Según reseña el portal Infobae, la Justicia analiza una acusación de agresión y violación sexual contra seis niñas, un caso que reabrió una investigación iniciada meses atrás.

Se conoció que las presuntas víctimas tienen entre nueve y 14 años. Sus identidades permanecen reservadas por tratarse de menores de edad.

Pero, la acusación provisional sostiene que el hombre habría cometido delitos sexuales contra las menores. Sin embargo, el expediente aún se encuentra en una etapa inicial y no existe una sentencia.

El tribunal ordenó que psicólogos entrevisten a las menores mediante cámara Gesell. Este procedimiento busca recoger sus declaraciones en un ambiente protegido y evitar que las víctimas revivan los hechos en audiencias públicas.

La cámara Gesell permite que especialistas evalúen el relato de niños, niñas y adolescentes sin que tengan contacto directo con las personas investigadas. El resultado de esas entrevistas puede ser incorporado al proceso judicial como parte de las pruebas.

Al investigado lo detuvieron en marzo de este año por la misma investigación. En aquella ocasión, su defensa argumentó irregularidades en el arresto, porque superaron el plazo de 48 horas para llevarlo ante un juez.

El tribunal dispuso entonces su libertad pura y simple, sin medidas de coerción.

Esa decisión no implicó el cierre del expediente. La investigación continuó y derivó en un nuevo arresto, junto con una nueva solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

El delito de violación sexual puede recibir una condena de 10 a 15 años de reclusión mayor, según las leyes actuales en República Dominicana. Cuando existen circunstancias agravantes, entre ellas determinados casos en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes, la pena puede llegar a 20 años de prisión.