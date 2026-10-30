Las desgarradoras palabras de Marilú: Venezolana deportada desde EEUU que terminó en el centro de África

Una migrante venezolana de 66 años, llamada Marilú Paredes, fue deportada de Estados Unidos y terminó en la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo. Ahora pide ayuda para regresar con su familia.

Paredes contó su historia al reportero Carlos Moreno y explicó que se encuentra en Bangui, capital del país. Recordó que fue deportada con otras personas desde el centro de detención de Montgomery, en Texas.

Cerca de las 12 de la noche, agentes estadounidenses llamaron a Paredes, otra venezolana y un grupo de cubanas. En un principio, ningún funcionario les explicó claramente hacia dónde irían o qué sería de su futuro.

«Una vez que ingresamos, que estamos todos en el autobús, estaba una señora desesperada diciendo que nos iban a traer para África. Una de las agentes golpeó a esta señora. Estábamos todos esposados, mujeres y hombres», acotó Paredes.

LA SEÑORA EN ÁFRICA

Luego de unas 30 horas de viaje y sin tener información sobre su situación, Paredes y los demás deportados arribaron a Bangui. «No tenemos documento», aseveró la señora, que desconoce qué pasos seguir para salir del país.

«No sabía que me iban a traer a este país. A medida que pasan los días, se va desesperando uno más, porque estás en un país que no conoces, es un país donde no hablas tu idioma (se habla francés). No me siento protegida», señaló Paredes.

La mujer reconoció que no sabe cuál será su «destino» en Bangui. Mientras tanto, recordó que tiene un esposo de 66 años, diabético y con una pierna amputada. «Está sufriendo por mí. Necesita de mis atenciones», acotó.

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Paredes también recordó a sus tres hijas y cuatro nietos, a quienes también extraña. «Solamente quiero estar con ellos. Necesito de ellos, de su amor, de su compañía. Yo quiero estar con mi familia», sentenció la señora.

La situación que vive Paredes no parece un caso aislado. Durante los últimos meses varios migrantes venezolanos han sido deportados hacia África, incluyendo un grupo que fue a parar a Liberia.