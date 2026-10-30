Migración Colombia detuvo a coronel venezolano que fue presidente de Hidrocapital y reveló la verdadera razón

Migración Colombia anunció la detención del coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Eddison Ranses Torrealba Rincón, en Cúcuta. A tiempo que informó que era requerido por las autoridades judiciales de Venezuela mediante una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, Torrealba Rincón se encontraba en Colombia utilizando una cédula de ciudadanía falsa. La irregularidad habría sido detectada durante las comprobaciones realizadas por Migración Colombia, que permitieron establecer su verdadera identidad.

En el momento en el que organismos migratorios detectaron estas irregularidades, introdujeron los verdaderos datos del militar a su sistema, el cual arrojó el requerimiento internacional solicitado desde Venezuela.

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De acuerdo con dicha solicitud, el coronel de la Fuerza Aérea Venezolana estaría enfrentando acusaciones por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y legitimación de capitales.

¿QUIÉN ES EDDISON RANSES?

Eddison Ranses Torrealba Rincón tuvo el cargo de presidente encargado de Hidrocapital en febrero de 2017. Posteriormente, en abril de 2024 lo designaron como director general de Infraestructura del Ministerio para el Transporte, también en calidad de encargado.

De igual forma, su nombre figura en una resolución oficial relacionada con ascensos dentro de la aviación venezolana en julio de 2004.