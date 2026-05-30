Las condiciones que exige Edmundo González para que haya elecciones con garantías en Venezuela

El líder opositor Edmundo González Urrutia compartió este sábado un mensaje en el que exigió avanzar hacia un nuevo proceso de votaciones, que cuente con plenas garantías democráticas.

En su manifiesto, González Urrutia enfatizó que el mandato ciudadano expresado en las urnas el pasado 28 de julio de 2024 «permanece vigente y nadie puede desconocerlo». Además, lanzó un mensaje sobre su legitimidad: «A la fecha soy el último presidente electo de Venezuela».

EL LLAMADO A CONSTRUIR CONDICIONES PARA ELECCIONES

A pesar de que mantiene su postura de ser el presidente electo, Edmundo González Urrutia mostró desprendimiento y llamó a crear condiciones para unas votaciones.

«Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio. Que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos», acotó.

Para que este proceso sea limpio, el exdiplomático exhortó a que haya garantías que cuenten con árbitros independientes. También un «registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes y hay algo que va antes que todo eso, condiciones que no son negociables: La libertad de los presos políticos, el fin de persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial».

El último presidente electo de Venezuela. Y precisamente por eso, hoy hablo de elecciones presidenciales, como un mandato. Así lo decidieron los venezolanos. pic.twitter.com/83sdmCmpNg — Edmundo González (@EdmundoGU) May 30, 2026

RESPALDA LA HOJA DE RUTA DE PANAMÁ

Edmundo González Urrutia resaltó que no está solo en esa posición, manifestando que la oposición ya planteó una ruta similar en Panamá. En ese sentido, mostró su respaldo a lo que acordaron en ese país la Plataforma Unitaria y María Corina Machado.

«No estoy solo en esta convicción, hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: La libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato», añadió.

Finalmente, el líder opositor enfatizó que su pueblo eligió tener «paz, tener democracia y libertad», por lo que tiene derecho a que su elección «sea honrada». «Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme», cerró.