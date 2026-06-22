Las claves de la crisis política en Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer como primer ministro

(EFE).- Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición «ordenada» al frente del Ejecutivo.

«Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista», dijo Starmer visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y el personal que trabaja en Downing Street.

«Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido», afirmó.

🇬🇧 | URGENTE: Primer Ministro del Reino Unido Keir Starmer: «Cada decisión que he tomado ha sido para poner primero al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista.» pic.twitter.com/3BZAuJOdlp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 22, 2026

LA RENUNCIA DE KEIR STARMER Y LAS CLAVES DEL PROCESO

El calendario

El Comité Ejecutivo Nacional (NEC), órgano de gobierno del Partido Laborista, será el encargado de fijar el calendario de la sucesión. Starmer ha indicado que espera que el periodo de presentación de candidaturas se abra el próximo 9 de julio y concluya antes del receso parlamentario estival, previsto para el 16 de julio.

Si solo hay un aspirante, el relevo podría resolverse entonces. En caso de concurrir varios candidatos, la elección se prolongaría y se espera que quede cerrada antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre, a tiempo para el congreso anual del partido a finales de ese mes.

Presentación de candidaturas

Los aspirantes deben contar con el apoyo del 20 % del grupo parlamentario laborista, actualmente 81 diputados. Además, necesitan el respaldo de al menos el 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos, que representen en conjunto el 5 % de la afiliación vinculada a la formación.

Votación

Una vez validadas las candidaturas por el NEC, los militantes del Partido Laborista votan mediante un sistema en el que ordenan a los aspirantes según sus preferencias. Si ningún candidato supera el 50 % en la primera ronda, se elimina al menos votado y se redistribuyen los apoyos hasta que uno alcance la mayoría absoluta.

Una ‘coronación’

Si solo un aspirante reúne los apoyos necesarios o no hay rivales, no sería necesaria una votación entre la militancia. En ese caso, el nuevo líder y primer ministro podría ser designado ya en julio sin proceso de elección interno, en lo que los medios británicos describen como una ‘coronación’.

Relevo en Downing Street

El ganador del proceso se convertirá automáticamente en primer ministro, sin necesidad de elecciones generales, ya que el Partido Laborista mantiene la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes que obtuvo en los comicios de 2024. El rey Carlos III le invitará a formar Gobierno tras su elección como líder de la formación.

Posibles aspirantes

El exalcalde de Mánchester Andy Burnham se perfila como principal favorito tras regresar como diputado a la Cámara de los Comunes al ganar el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield. Burnham, que ya fue ministro en anteriores Gobiernos laboristas, ha indicado que cuenta con el apoyo de al menos 200 diputados de los 403 que integran el grupo parlamentario laborista.

También suena el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo en medio de las tensiones internas del partido, aunque se desconoce si cuenta con apoyo suficiente entre sus colegas.

Asimismo, el exministro de Fuerzas Armadas Al Carns ha expresado su disposición a dar un paso al frente, sin que se sepa tampoco si reúne los avales necesarios. La exviceprimera ministra Angela Rayner no ha confirmado aún sus intenciones.