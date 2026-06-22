«Que Dios bendiga cada hogar»: El mensaje de Nicolás Maduro a los padres en su día

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, enviaron este domingo un mensaje por el Día del Padre, donde piden fortaleza para las familias. En el mensaje compartido en sus redes sociales, Maduro destaca “la profundidad y la grandeza integral del ser padre”.

“Nuestras felicitaciones con alegría, fe y compromiso. Que Dios Padre bendiga a cada hogar, fortalezca a cada familia y acompañe a nuestra Patria en su camino de paz, unión y felicidad”, dice el mensaje.

Asimismo, se refirió a que la paternidad se desarrolla en cinco dimensiones. En primer lugar, vivir en armonía perfecta con Dios. “Todo padre debe mirar hacia Dios para aprender a proteger, perdonar, guiar y amar”, dijo.

Igualmente, pidió mantener viva la vigencia del proyecto de Simón Bolívar para Venezuela.

En tercer lugar, agradeció “al padre que nos dio la primera mano, la primera palabra, el primer ejemplo”.

Asimismo, dijo que se debe “tener presente, con lealtad diaria, al padre-maestro Hugo Chávez”.

Y finalmente, destacó la importancia de apoyar “al padre trabajador, el padre campesino, el padre obrero, el padre joven, el abuelo padre, el padre que construye familia y comunidad profunda en nuestra amada Venezuela”.