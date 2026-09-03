La violenta venganza que una mujer encargó a sus hijos contra un barbero venezolano en Colombia

La comunidad venezolana en Cúcuta, Colombia, está conmocionada por el asesinato de un barbero de 26 años, llamado Wilkendry de Jesús Barriga Magallanes, quien fue baleado durante una disputa en plena calle.

Los hechos se dieron en horas de la noche del domingo en el barrio Ospina Pérez. De acuerdo al medio colombiano La Opinión, el venezolano tenía, desde hace cierto tiempo, un conflicto con una mujer llamada Isabel.

Barriga estaba disfrutando con un grupo de amigos de una noche de licor. En medio de la calle, el joven volvió a tener una discusión con Isabel y sus hijos, quienes lo amenazaron de muerte y se retiraron del lugar.

Apenas unos minutos después, se escuchó un disparo y Barriga se desplomó en el suelo con una herida de bala en el abdomen. «Se peleó con una vieja y ella trajo a los dos hijos para que lo mataran», relató un residente de la zona.

De acuerdo a las investigaciones, uno de los hijos de Isabel se apersonó en el lugar, le disparó a Barriga y huyó de la escena en una motocicleta. Mientras tanto, se desató un caos incontrolable y una batalla campal en plena calle.

ASESINOS DE BARRIGA

Barriga fue trasladado a un centro de salud, pero su lesión eran demasiado grave y fue declarado muerto poco después de su ingreso. Mientras tanto, autoridades locales tuvieron conocimiento del caso y pusieron en marcha las pesquisas.

Agentes se desplazaron a la escena del crimen y encontraron a varias personas alcoholizadas discutiendo en plena calle: hermano del presunto agresor fue golpeado en la cabeza e Isabel increpada por los seres queridos de Barriga.

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Ambos fueron interrogados, aunque el presunto autor material, el otro hijo de Isabel, permanece prófugo. El caso está en manos de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), que busca dar con los responsables.

La comunidad venezolana en la ciudad permanece de luto por el atroz asesinato de Barriga. Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre trabajador, quien llegó a Colombia hace casi una década y logró salir adelante como barbero.