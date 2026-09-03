Alerta en China: Los impactantes videos de las inundaciones que afectaron varias provincias

Fuertes lluvias e inundaciones están afectando varios provincias en China lo que ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de personas.

Las provincias de Guangxi y Yunnan han sufrido fuertes lluvias, y el embalse de Yantang, en la frontera con Yunnan, estuvo en riesgo de colapsar.

Mientras tanto, el tifón Saudel, resurgió esta madrugada y azotó nuevamente las provincias de Fujian y Zhejiang, causando inundaciones en algunas zonas. Esto, sumado a la descarga simultánea de agua de varios embalses aguas arriba, ha provocado pérdidas significativas para los residentes locales.

🇨🇳 Momento en que una casa colapsa en medio de las fuertes inundaciones que afectan a varias zonas de China. pic.twitter.com/s1WaLye3xZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 3, 2026

El embalse de Yantang, en Mohan, estuvo en riesgo de colapso, lo que obligó a la evacuación de más de 8.000 personas. Mientras tanto en Zhaotong la central hidroeléctrica abrió sus compuertas para liberar el agua de la inundación, lo que provocó una fuerte crecida del río Baishui y la destrucción de calles y callejones.

En Guangxi, también sufrieron los estragos de las inundaciones, producto del tifón Zitan. Gran parte del área urbana quedó sumergida, las calles se convirtieron en ríos y, en algunas zonas, solo se veían los tejados y las copas de los árboles.

El paso fronterizo de Aidian, entre China y Vietnam, también se vio afectado, suspendiendo temporalmente sus operaciones el 23 de agosto y reabriendo dos días después.

Varios residentes locales declararon a The Epoch Times que la inundación llegó de forma rápida y violenta, causando graves daños a tiendas y vehículos.