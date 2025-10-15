La triste historia de Antonio: Murió hace 15 años en su apartamento y nadie se dio cuenta

La sociedad española está sorprendida por el caso de Antonio Famoso, un hombre que murió hace 15 años en su apartamento de la ciudad de Valencia y nadie se percató de su ausencia hasta esta semana.

De acuerdo a medios españoles, el cuerpo de Famoso fue encontrado el fin de semana en esta localidad de la costa mediterránea. Desde un principio, la Policía Nacional dejó claro que el señor había muerto hace varios años.

Vecinos del edificio dijeron a El País que Famoso «no se metía con nadie» y no solía hablar mucho. Cuando dejaron de verlo, todos dieron por sentado que se había mudado a una residencia de ancianos.

Por su parte, los gastos de famoso se siguieron pagando directamente de la cuenta del fallecido, puesto que seguía cobrando su jubilación. Así pues, la muerte de Famoso pasó completamente desapercibida.

HALLAZGO DE FAMOSO

El caso salió a la luz como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron el fin de semana en la costa mediterránea española. La gran cantidad de agua provocó la obstrucción del desagüe de la terraza del último piso del edificio.

Con el paso de las horas, el agua se comenzó a filtrar a los pisos inferiores y el líquido que caía era de «color negro y con mal olor». Por tanto, los vecinos alertaron a la policía de Valencia y a los bomberos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADOLESCENTE VENEZOLANA SE QUEDÓ DORMIDA MIENTRAS CARGABA SU TELÉFONO Y LO QUE LE PASÓ DEJÓ A TODOS EN SHOCK

Las fuerzas de seguridad ingresaron al apartamento y encontraron el esqueleto momificado de Famoso. Mientras tanto, una gran cantidad de palomas, cuerpos de aves, excrementos, insectos y mucho polvo inundaban la habitación.

Famoso tendría 86 años en la actualidad, pero se presume que murió en 2010, con 71 años. Nacido en 1936, se divorció de su esposa y se distanció de sus hijos luego de que nacieron. No tenía nadie en su entorno que se percatara de su muerte.