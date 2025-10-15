Venezolana se quedó dormida mientras cargaba su teléfono
Mundo

Adolescente venezolana se quedó dormida mientras cargaba su teléfono y lo que le pasó dejó a todos en shock

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Venezolana

Una adolescente venezolana de 16 años murió electrocutada en Lima, Perú, mientras se encontraba cargando su celular en su vivienda ubicada en Villa El Salvador.

Lamentablemente cuando ocurrieron estos hechos la adolescente se encontraba sola en la vivienda. Algunas horas después, el padre de la joven quien también tiene ciudadanía venezolana, encontró el cadáver dentro de su habitación, según revelaron medios locales. Al lado del cuerpo, el hombre avistó el teléfono móvil de la menor completamente quemado.

Leer Más

Perturbador video: Niña fue acorralada por un depravado en Colombia, este es el escalofriante relato de la madre
Estruendos y 40 minutos bajo escombros: periodista Elianta Quintero narró la tragedia que vivió en concierto de Rubby Pérez
Secuestraron al youtuber Addison Pierre Maalouf cuando documentaba crisis en Haití

De acuerdo con información preliminar, el celular habría explotado o provocado una descarga eléctrica mientras estaba enchufado. Además, presumen que la joven se había quedado dormida mientras cargaba el teléfono.

LEA TAMBIÉN: VENEZOLANA EN CHILE FALLECIÓ DESPUÉS DE QUE SU EXPAREJA LE CAYÓ A MARTILLAZOS

Un grupo de vecinos protestó frente a la sede de la Fiscalía debido a la demora para enviar a funcionarios que investigaran lo ocurrido.

“No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda”, expresó una vecina indignada con los organismos de seguridad de Perú.

Tras la protesta, funcionarios de la Fiscalía arribaron a la vivienda varias horas después de la muerte e iniciaron una investigación para esclarecer la causa.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Todo listo para el béisbol: El divertido video con las ochos mascotas para festejar los 80 años de la LVBP que se volvió viral
Deportes
Tren de Aragua
Lo que respondió el Gobierno de Petro a la propuesta de «paz» de cabecilla del Tren de Aragua
Mundo
Inesperado giro de La Oreja de Van Gogh: Vuelve Amaia Montero, pero una nueva despedida sorprendió a todos
Caraota Show