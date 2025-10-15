Adolescente venezolana se quedó dormida mientras cargaba su teléfono y lo que le pasó dejó a todos en shock

Una adolescente venezolana de 16 años murió electrocutada en Lima, Perú, mientras se encontraba cargando su celular en su vivienda ubicada en Villa El Salvador.

Lamentablemente cuando ocurrieron estos hechos la adolescente se encontraba sola en la vivienda. Algunas horas después, el padre de la joven quien también tiene ciudadanía venezolana, encontró el cadáver dentro de su habitación, según revelaron medios locales. Al lado del cuerpo, el hombre avistó el teléfono móvil de la menor completamente quemado.

De acuerdo con información preliminar, el celular habría explotado o provocado una descarga eléctrica mientras estaba enchufado. Además, presumen que la joven se había quedado dormida mientras cargaba el teléfono.

Un grupo de vecinos protestó frente a la sede de la Fiscalía debido a la demora para enviar a funcionarios que investigaran lo ocurrido.

“No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda”, expresó una vecina indignada con los organismos de seguridad de Perú.

Tras la protesta, funcionarios de la Fiscalía arribaron a la vivienda varias horas después de la muerte e iniciaron una investigación para esclarecer la causa.