La sorprendente revelación de un estudio de la Universidad de Chile sobre los terremotos en Venezuela

Un estudio de la Universidad de Chile determinó que se dio una «ruptura multidoble» en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, indicando la razón por la que el movimiento sísmico tuvo tal intensidad y duración.

Especialistas del Centro Sismológico Nacional (CSN) evaluaron los terremotos y descubrieron que se rompieron dos fallas en cadena. Según BioBio Chile, una de ellas se rompió con una velocidad extrema.

Sebastián Riquelme, jefe de operaciones del CSN y líder del estudio, publicó los hallazgos en la revista The Seismic Record y detalló que los terremotos fueron tan prolongados debido a un fenómeno llamado «ruptura multidoble».

Este concepto indica que varios segmentos de fallas se rompieron uno sobre otro en el mismo evento. En el caso de los terremotos de Venezuela, la falla de Boconó traspasó su energía y se propagó hacia la falla submarina de San Sebastián.

DURACIÓN E INTENSIDAD DE LOS TERREMOTOS

Según el análisis del CSN, esta clase de ruptura explica la inusual duración de los terremotos, de unos 70 segundos. Esto indica que los límites entre las fallas son continuos y ratifica la complejidad de la zona donde se tocan las placas de Sudamérica y el Caribe.

Otro hallazgo a tomar en cuenta fue la presencia de velocidades de superdeslizamiento. Según el estudio, la ruptura en la falla de San Sebastián alcanzó los 5,5 kilómetros por segundos, a unas decenas de kilómetros del punto de oriente.

Esto quiere decir que la fractura avanzó más rápido que las ondas de corte, formando una onda de choque, semejante a un avión cuando rompe la barrera del sonido. Estas velocidades explican la intensidad de los terremotos, que destruyeron la zona costera y provocaron daños en cientos de edificaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERROR EN TURQUÍA: SE DESPLOMÓ UNA FORMACIÓN ROCOSA EN UN FAMOSO SITIO TURÍSTICO, HUBO DOS MUERTOS

«Estos resultados demuestran la importancia de actualizar los modelos de amenaza sísmica global y regional, incorporando de manera obligatoria escenarios de ruptura de múltiples fallas en lugar de evaluarlas de forma aislada», expuso Riquelme.

El estudio destacó especialmente porque buscó explicar la razón por la que los terremotos se comportaron como lo hicieron. Investigaciones previas se enfocaron en la secuencia sísmica y el movimiento en el suelo de las zonas afectadas.