La razón por la que Trump boicoteará el G20 que se llevará a cabo en Sudáfrica

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el viernes que boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica, a la que no enviará a ningún representante de la Casa Blanca, a raíz de los «abusos» contra los afrikáneres (descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes).

Previamente, había informado que no acudiría a la cumbre anual de jefes de Estado de las principales economías del mundo y las emergentes. En su lugar, asistiría el vicepresidente JD Vance, pero ahora esto ha quedado descartado.

«Es una total desgracia que el G20 se lleve a cabo en Sudáfrica», expresó Trump en su red Truth Social. Asimismo, condenó los abusos contra los afrikáneres, que incluye la violencia y muerte, así como la confiscación de sus tierras y granjas.

A continuación, remarcó que «ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de los derechos humanos».

Finalmente, Trump dijo esperar con ilusión «ser el anfitrión de la cumbre del G20 de 2026 en Miami, Florida».

Está previsto que la cumbre del G20 en EEUU en 2026 se lleve a cabo en Trump Doral. Este recinto turístico de lujo cuenta con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf. Además, está ubicado a tan solo 10 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Miami.

SUDÁFRICA NIEGA LOS HECHOS

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha señalado que le ha comunicado a Trump que tal información sobre la discriminación y persecución de los afrikáneres es «completamente falsa».

Pese a ello, la Casa Blanca ha insistido en sus críticas contra el gobierno sudafricano. Esta semana, en un discurso sobre economía en Miami, el presidente Trump aseveró que a Sudáfrica la deberían expulsar del Grupo de los 20, reseñó LA Times.

Previamente, este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, boicoteó una reunión del G20 para ministros de relaciones exteriores. La razón es que su agenda se centraba en la «diversidad, la inclusión y el combate del cambio climático».