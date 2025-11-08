EN INDIANA: La contrataron para limpiar una casa, se equivocó de dirección y el desenlace fue fatal

La vida de una mujer tuvo un desenlace inesperado, luego de ser contratada para limpiar una casa en Indiana y equivocarse de dirección, lo que provocó una reacción desproporcionada con el dueño de esta vivienda, quien terminó disparándole y acabando con su vida.

El trágico hecho ocurrió en Whitestown, un pequeño suburbio ubicado a 35 kilómetros de Indianapolis, capital de Indiana, cuando la mujer, en compañía de su esposo acudieron a su compromiso laboral.

La víctima quedó identificada como María Florinda Ríos Pérez, de 32 años de edad, quien deja a cuatro niños huérfanos de madre, por lo que su esposo, el padre de los menores, exige justicia.

DESENLACE FATAL

Mientras intentaban abrir la puerta de la mansión con las llaves que les habían dado, Pérez se burlaba de su torpe marido y le arrebató el llavero. En ese momento sonó un solo disparo y la mujer cayó al suelo sangrando.

“Solo recen por mi familia”, dijo Velázquez refiriéndose a sus cuatro hijos, uno de los cuales aún no tiene ni un año. “Criarlos no va a ser fácil”.

La policía descartó rápidamente cualquier idea de que la pareja hubiera intentado entrar a robar en la casa y confirmó que, en realidad, creían que estaban entrando en una casa que les habían contratado para limpiar.

“Los hechos recabados no respaldan que se haya producido una entrada en una vivienda”, declaró la policía de Whitestown en un comunicado.

“La pérdida de vidas siempre es una profunda tragedia, y nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados”, agregó la policía.