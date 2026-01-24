La razón por la que México estaría evaluando suspender envíos de petróleo a Cuba

El gobierno de México estaría evaluando detener los envíos de petróleo a Cuba debido a la presión ejercida por Estados Unidos (EEUU), según lo revelado por fuentes con conocimiento en el asunto, consultadas por Reuters.

Esta situación pondría en jaque al gobierno de La Habana, luego de que Venezuela cortara su suministro de crudo y combustible, lo que ha provocado una crisis energética, la peor de las dos últimas décadas, con apagones que afectan a toda la nación caribeña.

Los buques petroleros mexicanos llegan ahora con menos frecuencia que en 2025, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum enviaba más de 17.000 barriles diarios de crudo a la isla antillana.

El bloqueo estadounidense de petroleros de Venezuela en diciembre y la captura y extracción de presidente Nicolás Maduro a principios de mes, detuvieron los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como su mayor proveedor.

EN LA MIRA DE LOS EEUU

El papel fundamental de México en el envío de petróleo a Cuba también puso a Sheinbaum en la mira de Washington.

No obstante, la presidenta mexicana declaró públicamente que México continuará con los envíos de petróleo a Cuba, argumentando que se basan en contratos a largo plazo y ‌que se consideran como ayuda internacional.

Pero las tres fuentes de alto rango del gobierno mexicano, consultadas por Reuters, indicaron que la política se encuentra bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete de Sheinbaum de que puedan generar antagonismo con Trump.

La revisión gubernamental de los envíos de petróleo a La Habana no se ha reportado previamente, y las fuentes solicitaron el anonimato para discutir este delicado asunto. Aún no está claro qué decisión final podría tomar el gobierno mexicano, ya que algunas fuentes afirman que una suspensión total, una reducción o una continuación total aún están sobre la mesa.